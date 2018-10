La segunda 'Beatleweek' se celebrará en Valladolid del 12 al 18 de noviembre

Publicado 13/10/2018 19:14:36 CET

El 'concierto homenaje a The Beatles ciudad de Valladolid' se celebrará el sábado 17 en el auditorio de la Feria de Muestras

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un año más, Valladolid vuelve a vestirse de gala para recibir la semana solidaria en honor a los cuatro de Liverpool. Desde el 12 y hasta el 18 de noviembre, la BeatleWeek propone un programa de actividades que acercarán al público a la música de 'The Beatles'. Los asistentes podrán disfrutar de conferencias, proyecciones de cine, Beatles Kids y el concierto homenaje a la banda inglesa. Como en ediciones anteriores la recaudación íntegra se donará a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Las entradas para el concierto ya están a la venta desde 10 euros en www.wegow.com. Además se ha habilitado una FILA CERO para todo aquel que no pueda asistir pero quiera colaborar en la lucha contra el cáncer, según han indicado sus organizadores a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La banda inglesa 'The Quarrymen', con la que 'The Beatles' comenzó su trayectoria musical en 1956, encabezará el cartel del XII Concierto Homenaje a 'The Beatles' ciudad de Valladolid. La noche solidaria, englobada dentro de la BeatleWeek, se celebrará el sábado 17 de noviembre en el Auditorio de la Feria de Muestras.