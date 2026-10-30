La Seguridad Social tramitó 15.118 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor hasta septiembre por 135,14 millones

Archivo - Nacimiento. Bebé. Recién nacido. Natalidad. Niño. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social tramitó 15.118 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Castilla y León en los primeros nueve meses de 2026 y el gasto alcanzó los 135,14 millones de euros, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del conjunto, 7.003 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 8.115 al segundo progenitor, normalmente el padre. Y del total de las prestaciones, se han gestionado 1.118 prestaciones en procesos de familias monoparentales.

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se ha reconocido en Andalucía (69.139), Cataluña (67.236), Madrid (61.519) y la Comunidad Valenciana (39.493) con Castilla y León en octavo lugar.

Por provincias, la mayor parte de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor se tramitaron en Valladolid, con 3.635, seguida de Burgos (2.583), León (2.303), Salamanca (1.982), Segovia (1.209), Ávila (969), Palencia (954) y Soria (742) con Zamora a la cola con 741.

Valladolid también lidera el gasto de estas prestaciones con 34,36 millones, seguida de Burgos (24,94 millones), León (20,15 millones), Salamanca (16,72 millones), Segovia (10,67 millones), Palencia (8,09 millones), Ávila (7,91 millones), Zamora (6,23 millones) y Soria (6,03 millones).

En España, la Seguridad Social tramitó 374.638 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un incremento de 5,2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Del conjunto, 172.541 correspondieron al primer progenitor y 202.097al segundo.

El gasto en la prestación por nacimiento y cuidado de menor entre enero y septiembre de este año fue de 3.564,8 millones de euros. En el mismo periodo de 2025, esta cifra se situó en 2.857,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 24,8 por ciento. La media de tiempo de tramitación de esta prestación entre enero y septiembre ha sido de 8,1 días.

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y septiembre ha sido de 114 días de media, con 3 días de diferencia entre el tiempo disfrutado por hombres y por mujeres, que alargan ese tiempo su permiso.