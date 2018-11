En marcha la modernización de regadíos en el Canal de Pollos (Valladolid)

Actualizado 13/11/2018 14:24:49 CET

Los regantes aseguran que hasta su finalización sólo podrán regar el 50% de explotaciones tras dos malas cosechas y una situación complicada

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y la comunidad de regantes del Canal de Pollos (Valladolid) han suscrito este martes un convenio para la ejecución de las obras de modernización de regadío, en las que se invertirán 12 millones de euros.

El convenio lo han suscrito el presidente de Seiasa, Alejandro Alonso, y el presidente de la comunidad de regantes, Rafael Santos, en un acto que ha presidido la delegada del Gobierno en Castilla y Léon, Virginia Barcones.

Tras la firma, el presidente de los regantes del Canal de Pollos ha puesto de manifiesto la necesidad de ejecutar estas obras, que tienen una duración prevista de dos años, lo antes posible, ya que llevan dos años de malas cosechas, problemas con el riego y les quedan otros tantos de pasarlo mal dados los escasos márgenes que les deja el campo.

Santos ha señalado que esperan poder regar de una forma más cómoda porque ya en 2018, cuando no ha llovido hasta mayo, se han plantado cereales, cultivo con el que "no se puede vivir" dados los "ajustados" márgenes y no dan de sí.

El presidente de los regantes ha insistido en que se prevén dos años "muy difíciles" en los que "a lo mejor" sólo pueden regar en el 50 por ciento de las explotaciones y por ello ha reclamado que comiencen pronto unas obras que hace diez o doce años parecían "imposibles" y hoy son una "verdadera necesidad" para "empezar a producir a tope".

A este respecto, el presidente de Seiasa espera que se vaya "relativamente rápido", ya que se ha firmado el convenio, hay un proyecto que sólo depende de la aprobación por parte del Ministerio y cuenta con declaración de impacto ambiental, por lo que se podrá licitar "en un plazo breve".

El convenio firmado este martes permitirá modernizar una superficie total de 1.272 hectáreas de los términos municipales de Tordesillas y del municipio queda nombre al canal, Pollos, con una inversión que rondará los 12 millones de euros y de la que se beneficiarán 195 regantes. La aportación del Ministerio de Agricultura, a través de Seiasa, será del 74 por ciento y la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario, del 26 por ciento restante.

En el marco de este acto, Virginia Barcones ha destacado que este tipo de actuaciones son un "motor de desarrollo y, por tanto, un elemento esencial para combatir la despoblación, el principal problema que azota a la Comunidad".