Seis autores españoles protagonizarán las I Jornadas de Poesía Joven de Valladolid el 20 y 21 de noviembre

El gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Ignacio de Uribe, y el coordinador de Valladolid Letraherido, Pedro Ojeda, en la presentación de las primeras Jornadas de Poesía Joven. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de las Jornadas de Poesía Joven de Valladolid se celebrarán los próximos 20 y 21 de noviembre con la participación de seis autores españoles contemporáneos que compartirán conversaciones y presentaciones editoriales con los lectores vallisoletanos.

El gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Ignacio de Uribe, y el coordinador de Valladolid Letraherido, Pedro Ojeda, han presentado este jueves, 13 de noviembre, esta cita, un nuevo programa de "encuentro y reflexión" en torno al verso contemporáneo y el impacto de las nuevas generaciones de escritores.

El encuentro, que se celebrará el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre en la Casa Revilla con el título 'Jóvenes y poetas. La nueva Edad de Plata' bajo la coordinación de Ojeda y el poeta leonés Juan Álvarez Iglesias, reunirá a seis jóvenes autores españoles contemporáneos.

Se trata de escritores con una formación poética de "gran intensidad", cuyos trabajos tienen "una calidad y profundidad artística reconocidas del circuito académico y de la crítica". Se trata de una muestra representante de una generación que traerá una "renovación de la poesía española", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa arrancará el jueves 20 a las 18.00 horas con una conversación entre los coordinadores de las jornadas, titulada '¿La nueva Edad de Plata de la poesía española? Los jóvenes y poetas al primer cuarto del siglo XXI'.

En ella se analizará el panorama lírico contemporáneo con especial atención al cruce entre diferentes generaciones que marca la actualidad literaria española, la relación entre los poetas de finales del siglo XX y los nuevos escritores y las tendencias que se han configurado en los albores del XXI.

A las 19.00 horas, el poeta sevillano Fernando Camacho y el madrileño Juan de Salas -- finalista del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández-- abordarán el tema 'Tradición y vanguardia en la joven Edad de Plata', una reflexión sobre la influencia de los poetas del pasado siglo en la creación más reciente y los elementos de ruptura e innovación que renuevan la poesía española.

La jornada se cerrará a las 20.00 horas con la presentación editorial del poemario 'Otra cortesía', del joven navarro Javier Yániz Ciriza, finalista del II Premio de Poesía Joven 'Pablo García Baena' y en Encuentros de Arte Joven por su libro debut.

El viernes 21 la programación continuará a las 17.00 horas con la presentación del libro 'Vomitei Deus', antología de la obra de la joven gallega Branca Trigo, quien, ya sobre las 18.00 horas, se unirá a la asturiana Sofía Castañón --ganadora de los premios Asturias Joven, Pablo García Baena y Nené Losada, por su obra poética-- para conversar sobre la tendencia creciente de reivindicar el verso en otras lenguas, especialmente intensa entre los jóvenes, en el diálogo 'Mayoría silenciosa. Poetas de lenguas cooficiales'.

Como colofón, a las 19.00 horas, se celebrará una 'Pachanga poética' en la que Juan Álvarez Iglesias, Sofía Castañón, Branca Trigo y Javier Yániz Ciriza recitarán algunos de sus poemas.

Todos los actos de las I Jornadas de Poesía Joven tendrán lugar en la Sala Francisco Cossío de la Casa Revilla con entrada libre hasta completar el aforo. Estas jornadas se enmarcan dentro del programa Valladolid Letraherido de la Fundación Municipal de Cultura, y cuentan con el patrocinio del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.