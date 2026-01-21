Seis cines de CyL proyectarán el recital 'The sound of movies' de Jonas Kaufmann grabado en Praga

Jonas Kaufmann en una foto de promociín de 'The sound of movies'. - GREGOR HOHENBERG

VALLADOLID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis cines de cinco localidades de Castilla y León proyectarán el recital 'The sound of movies', emotivo homenaje de Jonas Kaufmann a las bandas sonoras de películas, un recital grabado en 2024 en la Sala Smetana de Praga.

En concreto, el recital 'The Sound of Movies' se proyectará el viernes, 23 de enero, en Cines Broadway y Cines Manhattan, en Valladolid, en Artesiete Segovia y en Multicines Zamora.

Posteriormente, el jueves 29 de enero tendrá lugar la proyección del mismo concierto en Cines Van Gogh de León y Cines Van Dyck Salamanca, según ha informado la distruidora del recital, que se llegará a un total de 90 salas de 74 localidades españolas.

El concierto, grabado en 2024, abarca décadas de historia cinematográfica e incluye 17 grandes éxitos de compositores legendarios como John Williams, Nino Rota, Hans Zimmer o Max Steiner, entre otros.

Cada interpretación encarna la esencia de los momentos "más icónicos del cine", desde los trenes románticos de 'Where Do I Begin', de 'Love Story', y la conmovedora 'What a Wonderful World', de 'Good Morning, Vietnam', hasta la evocadora 'Strangers in the Night', de 'A Man Could Get Killed'.

"Como un apasionado cinéfilo y cantante, soy naturalmente muy receptivo a todos los temas vocales que se han escuchado en bandas sonoras de todo el mundo, por lo que fue un placer especial para mí hurgar en el tesoro de la música de cine en busca de las piezas más hermosas", ha señalado Kaufmann.

La producción operística se distribuye en salas españolas de la mano de Versión Digital. Forma parte de la serie de diez títulos escogidos de óperas grabadas desde los más prestigiosos teatros europeos que se proyectan por primera en cines.