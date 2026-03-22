Seis detenidos y cuatro investigados por robar cobre en varios municipios de León - GUARDIA CIVIL DE LEÓN

LEÓN, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en el marco del Plan Nacional Contra el Robo de Cobre, han detenido a seis personas e investigado a otras cuatro por su presunta implicación en varios delitos de robo y hurto de cableado de cobre cometidos en distintos puntos de la provincia, lo que ha permitido intervenir cerca de 1.450 kilos de este material.

El pasado mes de febrero, en la fase de explotación de la operación 'Colombroño', el Equipo ROCA de la Guardia Civil de León detuvo a dos personas acusadas de dos delitos de hurto de bobinas de cobre, valorados en unos 20.400 euros, ocurridos en dos episodios diferentes en el polígono industrial de Villadangos del Páramo (León).

Como resultado de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores se llegó a la conclusión de que los autores actuaban con un alto conocimiento de las instalaciones y de las dinámicas de trabajo de la empresa de donde sustrajeron el material, por lo que se pudo finalmente lograr su identificación y detención, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Fruto de las gestiones practicadas por los agentes, se pudo averiguar que tras sustraer las bobinas de cobre, los detenidos procedían a su venta en diferentes centros de reciclajes de la Comunidad de Madrid, para lo que contaban con la colaboración de terceras personas, con el objetivo de dificultar el rastreo de los efectos apropiados indebidamente.

Posteriormente, el pasado 23 de febrero, el Puesto Principal de Armunia, recibió una denuncia por la sustracción de 200 metros de cableado de cobre de una línea telefónica en desuso en el término municipal de Villaturiel (León), valorado lo sustraído en 1.728 euros.

Nada más tener conocimiento de los hechos, componentes del Equipo ROCA iniciaron gestiones para lograr el esclarecimiento de los hechos, lo que resultó en la investigación de cuatro personas como presuntas autoras del robo y la recuperación del material de cobre sustraído en una chatarrería del alfoz de León.

Igualmente, el pasado 18 de marzo, se tuvo conocimiento de la presencia en la zona norte de la provincia de un vehículo ocupado por varias personas que presumiblemente intentaban sustraer cable de cobre del tendido telefónico.

Por este motivo se estableció un dispositivo por las patrullas de seguridad ciudadana de los Puestos de Riaño, Almanza y Vegas del Condado, fruto del cual se logró detener a tres varones que fueron sorprendidos en la localidad de Posada de Valdeón (León), dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, después de haber cortado parte del cable de una línea telefónica en desuso y haber troceado y dispuesto el material para su transporte.

Asimismo, se localizó en el vehículo en el que se desplazaban a una cuarta persona que también fue detenida. En el interior del coche había numerosa ropa y pertenecías de todos ellos, y se recuperaron unos 250 kilos de cable de cobre.

Todas estas actuaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de León y patrullas de seguridad ciudadana pertenecientes a la Compañía de León, encaminadas a la persecución e investigación de este tipo de delitos, en el marco del Plan Nacional Contra el Robo de Cobre.

Los detenidos e investigados, junto con las diligencias instruidas y todo el material recuperado, han sido puestos a disposición de los Juzgados correspondientes por territorialidad.