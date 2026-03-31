Seis imágenes en cinco desfiles escenificarán este Miércoles Santo en Valladolid parte de la Pasión de Cristo

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis imágenes de la Semana de Pasión saldrán mañana, Miércoles Santo, por las calles de Valladolid en cinco desfiles procesionales que escenificarán parte de la Pasión de Cristo en una jornada que comenzará a las 20.30 horas con el Vía Crucis, que partirá de la iglesia de Jesús con los pasos de 'Nuestro padre Jesús Nazareno', de la Escuela Castellana del último tercio del siglo XVII, y 'El Santísimo Cristo de la Agonía', de Antonio de la Peña y fechado en 1684.

A lo largo de todo el recorrido estarán señalizadas las catorce estaciones en un desfile discurrirá por calle Jesús, plaza Mayor, donde se rezará la I Estación, Lencería, Lonja, plaza del Ochavo y Platería hasta la iglesia de la Santa Vera Cruz, donde se rezará la IV Estación.

Continuará por Guadamacileros, Leopoldo Cano, San Juan de Dios, Alonso Berruguete y Angustias hasta la iglesia penitencial del mismo nombre, donde se rezará la VIII Estación, plaza de la Libertad, Bajada de la Libertad, plaza de Fuente Dorada, Vicente Moliner, plaza del Ochavo, Lonja, Lencería, plaza Mayor, donde se rezará la XIV Estación.

Eñ desfile se dirigirá por Jesús hasta la iglesia penitencial de Jesús, donde se impartirá la Bendición el arzobispo de Valladolid, y el Himno a 'Nuestro Padre Jesús Nazareno' dará por finalizada esta procesión.

La cofradía de 'Jesús Nazareno' se fundó en 1569 y viste túnica y capirote de terciopelo, con bajos y bocamangas con encaje en blanco.

CRISTO DE LAS MERCEDES

La Cofradía de las Siete Palabras, que viste túnica y capa blanca y capirote y cíngulo rojo, procesionará, a partir de las 22.00 horas, el paso de 'Santísimo Cristo de las Mercedes', de Pompeyo Leoni, que será llevado a hombros en el desfile del mismo nombre, que saldrá de del Atrio de Santiago.

La magnitud de la talla y el arco de la puerta de la iglesia de Santiafo obliga a los hermanos portadores a tener que agacharse para poder sacar al Cristo de las Mercedes, que dirigirá su pasos por las calles Héroes del Alcázar, Zuñiga, Santiago, plaza Mayor, Ferrari, Fuente Dorada, Cánovas del Castilla, Cascajares y Arribas, hasta la iglesia de la Catedral, donde se realizará un acto de penitencia.

A las 22.30 horas, tras una catequesis penitencial partirá del Convento de Nuestra Señora de Porta Coeli la procesión del Arrepentimiento donde la Cofradía de 'Jesús Resucitado y María Santísima de la Alegría' alumbrará el paso de 'Las lágrimas de San Pedro', atribuido a Pedro de Ávila, que estará acompañado por representantes de las otras hermandades vallisoletanas.

Los cofrades de esta hermandad, que visten sotana blanca y muceta roja cuando van descubiertos y capirote y escapulario negro cuando van cubiertos, harán altos en el monasterio de San Quirce y Santa Julita, y en las iglesias de Santa Isabel de Hungría y San Quirce y Santa Julita, donde tendrán lugar actos de reflexión, así como en la igesia Nuestra Señora de Porta Coeli

A las 00 horas partirá la procesión de La Piedad de la iglesia de San Martín con su cofradía titular, que alumbrará a 'La Quinta Angustia', una de las imágenes más emblemáticas y veneradas de la Semana Santa de Valladolid tallada por Gregorio Fernández y que estará escoltada por un escuadrón a caballo de la Academia de Ávila de la Policía.

Este desfile se dirigirá por San Martín, plaza del Rosarillo, San Juan de Dios, Alonso Berruguete y Angustias plaza de la Libertad, Bajada de la Libertad, Cánovas del Castillo, Regalado y Cascajares hasta la Catedral, donde tendrá lugar un acto penitencial. El desfile regresará por Cascajares, Catedral, plaza de la Libertad, Angustias y San Martín, hasta su templo de salida.

Los hermanos de la Cofradía de 'Nuestra Señora de la Piedad' viste capa negra con cuello rojo y túnica negra con bocamangas de encaje rojo.

La última de las procesiones de Miércoles Santo será la de La 'Peregrinación del Consuelo', donde la Cofradía del Santo Sepulcro, que viste túnica blanca con bocamangas de encaje, capirote morado y cíngulo amarillo, alumbrará el paso del 'Santísimo Cristo del Consuelo', obra de Gregorio Fernández.

El desfile partirá de San Benito y recorrerá la plaza de La Rinconada, Cebadería, plaza del Corrillo, Especería, plaza del Ochavo, Platerías, Guadamacileros, plaza de los Arces, San Antonio de Padua, plaza San Miguel, Concepción, Expósitos, Santo Domingo de Guzmán, Encarnación y San Benito.

En el recorrido estarán señalizadas las XIV Estaciones del Vía Crucis: 'Jesús sentenciado a muerte','Jesús cargando con la Cruz', 'Jesus cae, por primera vez, bajo el peso de la Cruz', 'Encuentro con la Virgen', 'El cirineo ayuda al Señor a cargar la Cruz', 'La Verónica enjuga el rostro de Jesús', 'Segunda caída en el camino', 'Jesús consuela a las hijas de Jereusalem', 'Jesús cae por tercera vez', 'Jesús despojado de sus vestiduras', 'Jesús clavado en la Cruz', 'Jesús muere en la Cruz', 'Jesús en brazos de su madre' y 'El cadáver de Jesús puesto en el sepulcro'.