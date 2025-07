Seis obras competirán este marte en 'Bailando con piedras' en el 'XXIV Certamen Internacional de Coreografía' de Burgos

BURGOS 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Llana de Afuera y la Catedral de Burgos acogerá seis actuaciones que competirán en una nueva edición de la sección 'Bailando con piedras' este martes, 22 de julio, a las 21.00 horas, en la segunda jornada de la XXIV edición del 'Certamen Internacional de Coreografía Burgos y Nueva York'.

La cita en el centro de la capital burgalesa mostrará las actuaciones internacionales que proceden de Chile, Portugal, Alemania, Italia y España, y que competirán por uno de los tres galardones que fallará el jurado: un primer premio dotado con 3.000 euros, un segundo de 2.000 euros y una tercera distinción de 1.000 euros.

La jornada arrancará con la representación de 'El mundo atrás', una creación del chileno Rolando Salamé que mezcla danza y el teatro físico, y acerca al público la historia de un éxodo, el viaje interior y exterior de un desplazado, de lo que "lleva consigo y lo que deja atrás".

Asimismo, el propio Salamé, "alma mater" de la compañía 'Nobautizados', interpreta junto a Lucas Morones un trabajo que muestra en escena dos personajes, dos cuerpos "que se equilibran entre dos mundos, uno que agoniza y otro que lucha por nacer, seres que se levantan una y otra vez para volver a empezar un camino sin certezas".

A continuación, los espectadores podrán disfrutar de 'Manipulación', la pieza con la que el coreógrafo David Segura López, fundador de la Cia, competirá en esta sección del Certamen, en la que combina la danza clásica, break dance y danza contemporánea en un espectáculo en el que junto a la bailarina Pepa Martín, indagan sobre el modo en que la manipulación, la persuasión o la sugestión mental son capaces de eliminar las capacidades críticas o autocríticas y alterar nuestras emociones.

La jornada proseguirá con 'Cuentas corrientes', una propuesta que coreografían y bailan los gaditanos Jessica Castellón y Boris Orihuela, un dúo que explora, con visceralidad y humor, los límites emocionales y físicos a los que nos puede empujar el entorno laboral, además de reflejar la obsesión por el éxito, el sacrificio personal, la pérdida de identidad y la deshumanización en un sistema que convierte la vida en transacciones y roles efímeros.

Por su parte, Estrella Martín Picanes competirá con 'Geología íntima', una danza sobre el control y el abandono, sobre el viaje interior y el cruce silencioso.

Asimismo, con esta obra, la artista ha afirmado que "un camino de piedras marca el tránsito, cada una guarda un fragmento de memoria, una forma de sostener, o soltar, lo vivido", y que "dos cuerpos caminan sin encontrarse. Uno construye con precisión, quiere ordenar el mundo, mientras el otro juega, desmonta, invita al presente".

La pareja formada por el italiano Emanuele Rosa y la alemana Maria Focaraccio presentará al público 'How to just another Boléro', un breve dúo sobre la célebre pieza orquestal de un solo movimiento 'Boléro', del compositor Maurice Ravel, la cual inspiró a los dos autores para crear un paisaje de cuerpos en constante cambio en el espacio limitado de una alfombra.

Además, los intérpretes, como "animales en cautividad", se ven apretujados en un espacio reducido pero familiar, donde parecen haber perdido las nociones y recuerdos de su naturaleza, papel y comportamiento para la convivencia.

Por último, completa la programación de 'Bailando con piedras' la obra de los portugueses Beatriz Mira y Tiago Barreiros que, en 'The horMoans - is that all there is', abordan la historia de dos habitantes de una tierra lejana que caen del cielo y descubren el silencio.

En esta obra, los artistas se ven expuestos al deseo de una vida que no era la suya, tras intentar dominar algo que "ahora es suyo", en el que caminan, caen, gritan, tocan, recuerdan, descubren la voz y se cuestionan si es "real".