Seis personas, entre ellos dos niños, sufren una intoxicación por gas en una vivienda en Segovia

SEGOVIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis personas, entre ellos dos niños, han resultado intoxicadas este viernes por monóxido de carbono en una vivienda situada en la calle Santa María La Real de Nieva, en Segovia capital, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 4.05 horas de la madrugada, cuando el centro de emergencias ha recibido un aviso alertando de que varios inquilinos se encontraban indispuestos.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso de lo ocurrido a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico. Asimismo, se ha informado a las empresas suministradoras de gas para que se desplazaran al inmueble.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a seis personas, cuatro adultos -dos mujeres y dos varones- y dos menores de 3 y 5 años de edad. Tras una primera valoración, todos los afectados han sido trasladados posteriormente al Complejo Asistencial de Segovia para recibir atención médica.