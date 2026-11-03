Seis personas han perdido la vida en las carreteras de CyL en octubre, siete menos que en 2025

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes mes de octubre seis persona perdieron la vida en los accidentes registrados en las carreteras de Castilla y León, siete menos que en el mismo mes del pasado año, según los datos de siniestralidad facilitados por la Delegación del Gobierno en la Comunidad.

En España, se han registrado 70 siniestros mortales en los que han fallecido 73 personas, ocho menos que en el mismo mes de 2025, en un contexto en el que la movilidad aumentó un dos por ciento respecto a octubre del año anterior, con 40,6 millones de movimientos de largo recorrido.

Por comunidades autónomas, Andalucía, con 17 víctimas mortales, es la Comunidad que mayor número de fallecidos registró el mes de octubre, seguida de Cataluña con 11 y Comunidad Valenciana, con ocho.

En relación al mismo mes del año pasado, la cifra de víctimas mortales descendió en Andalucía, con dos fallecidos menos; Asturias, con tres; Castilla y León, con siete menos; Extremadura, uno menos; Murcia, uno menos; Navarra, tres menos; y País Vasco, con dos muertos menos.

Por otro lado, en España ha aumentado el número motoristas fallecidos, con ocho máss que en el mismo mes de 2025 mientras que la cifra de víctimas mortales en turismo ha descendido con respecto a octubre del año anterior en 19.