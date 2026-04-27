Seis provincias de Castilla y León estarán este martes en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Avisos meteorológicos para el 27 de abril de 2026. - AEMET

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis provincias de Castilla y León, todas excepto Segovia, Soria y Valladolid, estarán en aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de fuerte viento y granizo, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, hay aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo y lluvias que pueden alcanzar una acumulación de 15 o 20 milímetros en una hora entre las 15.00 y las 22.00 horas en varias zonas de seis provincias.

Así, el aviso se refiere al Sistema Central y el sur de Ávila; la Cordillera Cantábrica, la Ibérica, la Meseta y el norte de Burgos, así como en Condado de Treviño; la Cantábrica y la Meseta en las provincias de León y Palencia así como en la comarca leonesa de El Bierzo; en la Meseta, Sistema Central y sur de Salamanca; y en la provincia de Zamora en Sanabria y la Meseta.