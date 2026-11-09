La selección española femenina de fútbol visita por primera vez León en el amistoso contra Chile el 28 de noviembre

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro izquierda), junto a la seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez (a su izquierda) en el Consistorio de San Marcelo. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol jugará en el Estadio Reino de León el próximo 28 de noviembre el partido amistoso contra Chile, el primer encuentro que disputa el equipo nacional en la capital leonesa.

El alcalde de León, José Antonio Diez, acompañado por el presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, y por la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, ha ofrecido los detalles de este encuentro. En el acto también han estado presentes la directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, Reyes Bellver; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, y la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado.

El partido que enfrentará a las selecciones nacionales femeninas de España y Chile se disputará el 28 de noviembre a las 18.00 horas en el Estado Reino de León y las entradas para el choque ya están a la venta.

Diez ha explicado que el Ayuntamiento de León ha hecho una gran puesta para que las leonesas y los leoneses puedan disfrutar de las jugadoras de la selección nacional, a quienes se ha referido como "referencia mundial" no sólo por los campeonatos logrados, sino por su lucha por los valores del deporte.

Además, ha agradecido en su intervención a la seleccionadora, así como a todo el combinado nacional, a la Real Federación Española de Fútbol y a la Concejalía de Deportes haber hecho posible que el Reino de León se convierta en el centro nacional del deporte femenino. "Invito a todos los leoneses a acercarse hasta las instalaciones del Reino de León para, en esa jornada, disfrutar del mejor equipo de fútbol femenino del mundo", ha concluido.

Tras terminar invicta su gira americana y consolidar la primera posición del ranking FIFA, el equipo dirigido por Sonia Bermúdez tendrá una última convocatoria de 2026 con dos partidos que serán el 28 de noviembre contra Chile en el Reino de León, estadio de la Cultural y Deportiva Leonesa, y en Riazor (A Coruña) ante Venezuela el 4 de diciembre antes de mirar ya a 2027, año de Mundial en Brasil para la vigente campeona del mundo.

"VENIMOS A DISFRUTAR"

Sonia Bermúdez ha asegurado que la selección española está "encantada" de poder jugar en la capital leonesa: "Os aseguramos que venimos a disfrutar, a que puedan ver tanto niños y niñas a las mejores jugadoras del mundo", ha subrayado. Por último, ha agradecido al Ayuntamiento de León y a la Real Federación de Castilla y León de Fútbol su implicación, así como a la Cultural y Deportiva Leonesa la cesión del campo para el encuentro contra Chile.

Por su parte, Marcelino Maté ha señalado que el Estadio Reino de León es "maravilloso" y cumple "de sobra" todos los requisitos que tiene que reunir un campo para un partido. Además, ha confiado en que el encuentro será un éxito con un lleno absoluto --actualmente se han vendido entradas para llenar la mitad de su capacidad--.