Seleccionados los 18 finalistas del I Certamen CyL Talentos Culinarios que se celebrará el 26 de octubre en Palencia

PALENCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Certamen de Castilla y León 'Jóvenes Talentos Culinarios - Alimentos de Palencia Food Experience' ya conoce a los 18 finalistas que concursarán el próximo 26 de octubre eb las instalaciones de Cetece Palencia para demostrar sus habilidades culinarias.

Se trata de nueve jóvenes cocineros profesionales y nueve estudiantes de hostelería que han sido seleccionadas por la organización entre las decenas de preinscripciones recibidas.

Las candidaturas presentadas demuestran el enorme potencial de las nuevas generaciones de cocineros de Castilla y León, con propuestas que combinan creatividad, técnica e innovación y que demuestran las múltiples posibilidades gastronómicas de los productos de 'Alimentos de Palencia'.

Se cumplen así los dos grandes objetivos del certamen como es dar visibilidad al talento joven de la comunidad y poner en valor la calidad y versatilidad de los productos palentinos, creando conexiones entre la tradición y la innovación.

Los 18 seleccionados son, en jóvenes cocineros, Andrea Valverde (Zamora), Iris Barrigón (Palencia), Miguel Giganto (Valladolid), Alejandro García (León), Pablo Emanuel Merlo (Valladolid), Marcos Velasco (Valladolid), Luis Rojo (Ávila), Saul Barquilla (Burgos), y Pelayo Arroyo (Medina de Rioseco).

En alumnado de hostelería son Adriana Pérez, de la UVA, Raúl Retuerto, del IES Virgen de la Calle en Palencia; Ana María Rivas, de la ULE; Angélica Pascual, del Instituto Técnico de Miranda en Burgos; Grasielita Toshkova, de la Escuela Internacional de Cocina en Valladolid; Esther Xie Rodríguez, de la Escuela Internacional de Cocina en Valladolid; Roberto Criado, de la Escuela Internacional de Cocina en Valladolid; María Miguel, de la Escuela Internacional de Cocina en Valladolid y Ángel del Jesús, del CEIFP Ciudad de León.

El próximo 26 de octubre, los finalistas se enfrentarán a un mismo desafío: elaborar dos platos principales en los que los productos de la marca 'Alimentos de Palencia' sean los ingredientes protagonistas.

El jurado será el encargado de valorar las propuestas atendiendo a criterios como la presentación, las características sensoriales, las técnicas de elaboración, el protagonismo de los productos palentinos y la aplicación de principios de sostenibilidad y aprovechamiento de las materias primas.

El certamen reconocerá a los mejores participantes de ambas categorías con dos premios de 1.000 euros y el restaurante o centro formativo del que proceda cada ganador recibirá un lote de productos de 'Alimentos de Palencia'.