La Semana Cidiana de Burgos adapta su programación para garantizar la seguridad ante la alerta por precipitaciones

BURGOS 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Cidiana de Burgos ha modificado su programación de este domingo ante la previsión de precipitaciones y la alerta meteorológica declarada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

La medida responde a la prioridad de garantizar la seguridad de participantes y público, según ha informado el Ayuntamiento burgalés en un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, se han suspendido los juegos cidianos, el torneo ecuestre medieval y la exhibición de vuelo libre de rapaces previstos en el campamento Río Arlanzón, en el Paseo Sierra de Atapuerca.

Por otro lado, se mantienen actividades como la visita al Museo de Burgos en relación con las armas y el esgrima, la visita al Monasterio de San Juan para la exposición del patio de recreadores históricos o las explicaciones sobre equipamiento medieval en la plaza San Juan.

Asimismo, se desarrolla la actividad sobre armas y combate en la Edad Media en el Monasterio de San Juna y la misa homenaje al Cid Campeador en la Catedral, además de la visita guiada a la bodega del Monasterio de San Pedro de Cardeña.

También se mantendrán actividades de animación en el mercado medieval, siempre que las condiciones meteorológicas permitan su desarrollo con seguridad.

La organización informará sobre la programación de la tarde en función de la evolución meteorológica.