La Semana de Cine de Medina del Campo distingue a Guillermo Galoe como 'Director del Siglo XXI'

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) ha anunciado el nombramiento de Guillermo Galoe como Director del Siglo XXI de su 39ª edición, una distinción que reconoce a cineastas cuya obra representa "de manera ejemplar los nuevos caminos del cine contemporáneo y que encarna la decidida apuesta del festival por los jóvenes realizadores y las nuevas voces del audiovisual".

"Con este reconocimiento, la Secime reafirma una de las señas de identidad que han definido su trayectoria histórica: el apoyo constante al talento emergente, a las miradas singulares y a un cine comprometido con su tiempo. La figura del 'Director del Siglo XXI' pone el foco en autores que, desde una posición creativa y ética, están contribuyendo a renovar el lenguaje cinematográfico y a ampliar los límites de la narración audiovisual", recoge el organizador a través de un comunicado.

Guillermo Galoe se ha consolidado en los últimos años como una de las "voces más personales y relevantes del cine español actual". Su filmografía se caracteriza por "una profunda sensibilidad social, una fuerte coherencia autoral y una mirada cinematográfica que transita con naturalidad entre la ficción, el documental y la experimentación formal". Su obra ha sido reconocida en algunos de los principales festivales internacionales y por los "más prestigiosos" premios del cine español e internacional.

Su más reciente largometraje, Ciudad sin sueño, estrenado mundialmente en el Festival de Cannes y galardonado en numerosos festivales, supone la "culminación" de una larga relación creativa con la comunidad de la Cañada Real y ejemplifica un modo de entender el cine como herramienta de diálogo, creación colectiva y reflexión social. "Una obra que sintetiza muchos de los valores que la Semana de Cine de Medina del Campo ha defendido históricamente: riesgo creativo, compromiso con la realidad y confianza en el poder transformador del cine", ha añadido.

El nombramiento de Guillermo Galoe como Director del Siglo XXI subraya, además, la vocación de la Secime de mirar al futuro del cine desde el presente, apoyando a una generación de realizadores que entienden el audiovisual como un espacio de libertad creativa, responsabilidad cultural y búsqueda de nuevas formas de expresión.

Con esta distinción, la 39ª Semana de Cine de Medina del Campo volverá a situar a la ciudad "como punto de encuentro entre creadores, profesionales y público, reforzando su papel como festival de referencia en el impulso del cine joven y en la defensa de un cine comprometido, diverso y plenamente contemporáneo".