La Semana del Corazón de León promoverá hábitos saludables para prevenir patologías cardiovasculares. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana del Corazón en León se desarrollará entre el próximo mmiéroles, día 30 de septiembre, y el 2 de octubre con el objetivo principal de concienciar e informar a la población sobre la necesidad de desarrollar hábitos de vida saludables para prevenir las enfermedades cardiovasculares.

La iniciativa, organizada por la Asociación Leonesa de Prevención Cardiaca con la colaboración del Ayuntamiento de León, se celebrará en el Salón de Actos Alfonso V bajo el lema 'Cuida tu corazón y tu corazón cuidará de ti'.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha recibido al presidente de la entidad, cardiólogo y experto en rehabilitación cardiaca, Esteban García Porrero, junto a otros miembros de la junta directiva de la asociación. En el marco de esta reunión, la representación institucional ha presentado el programa de actividades de la nueva convocatoria.

Las conferencias programadas persiguen trasladar a la ciudadanía los riesgos que suponen para la salud factores como la obesidad y el sobrepeso, el colesterol alto, la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaquismo, los cuales registran cada día una mayor incidencia en la población general.

Durante los tres días de la cita, entre las 17.00 y las 19.30 horas, se realizarán mediciones de triglicéridos, colesterol, glucosa, peso, talla, circunferencia abdominal y grasa corporal, además de ofrecer recomendaciones médicas. Asimismo, se ha preparado un taller de Reanimación Cardiopulmonar Básica dirigido a las personas interesadas.

La inauguración oficial tendrá lugar este miércoles, 30 de septiembre, a las 19.30 horas, seguida a las 20.00 horas por la ponencia de Esteban García Porrero sobre las 'Diferencias de género en los factores de riesgo de aterosclerosis'.

Las jornadas continuarán el jueves 1 de octubre con la conferencia de la especialista en Medicina Preventiva Mirna Andrade sobre 'La música, las emociones y el corazón', que contará con la participación de Felisa Estévez Cosmen y Ángela Daniela Kristof.

El ciclo concluirá el viernes 2 de octubre con la intervención del jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de León, Eduardo Villacorta, acerca de 'La génica como factor de riesgo para infartos', seguida del taller cultural 'Aquí se baila salsa'.