La Semana Micológica de León regresa el 2 de noviembre con conferencias, showcooking, salidas y una exposición

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete (izquierda), y el presidente de la Asociación Micológica San Jorge, José María Escapa García, en el COnsistorio de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Micológica de León regresará entre los días 2 y 8 de noviembre con conferencias, showcooking, salidas y una exposición organizadas por la Asociación Micológica San Jorge con la colaboración del Ayuntamiento de León.

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete, y el presidente de la Asociación, José María Escapa García, se han reunido para ultimar los detalles de este evento divulgativo nacido para aprender, compartir conocimientos y acercar a la ciudadanía el mundo de las setas.

En la presente edición de la cita, que alcanza su quincuagésima segunda edición, se han programado conferencias, un showcooking, así como salidas al campo y una exhibición de los ejemplares. Todo ello desarrollado por la Asociación Micológica Leonesa San Jorge fundada en 1974 y decana de las asociaciones micológicas de Castilla y León.

En la actualidad cuenta con más de 200 socios y tiene concedida la Insignia de Oro del Ayuntamiento de León. Su objetivo principal con estas jornadas es promover el estudio y la divulgación de las setas y los hongos entre los leoneses. La labor de la Asociación ayuda a conocer mejor las distintas especies, a disfrutar de la naturaleza con respeto y a reducir el riesgo de intoxicaciones por consumo de setas mal identificadas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayubtamiento de León.

La programación de la Semana Micológica comenzará los días 2, 3 y 4 de noviembre con conferencias en el salón de actos del Ayuntamiento de León con entrada libre hasta completar aforo, mientras que el día 5 habrá un showcooking micológico en la Escuela Municipal de Hostelería de León gratuito para socios, con inscripción previa y plazas limitadas.

El día 6 a las 9.00 horas habrá una salida de campo desde el aparcamiento de Carrefour; el día 7 a la misma hora habrá otra salida de campo a Almanza desde el mismo punto de encuentro y el día 8 desde las 11.00 horas se podrá visitar una exposición micológica en el patio del Palacio de los Guzmanes. El programa concluirá ese mismo día con la comida de hermandad a las 15.00 horas en el Restaurante Bodega Regia.