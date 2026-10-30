La Semana Micológica de León regresa el 2 de noviembre con conferencias, showcooking, salidas y una exposición

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete (izquierda), y el presidente de la Asociación Micológica San Jorge, José María Escapa García, en el COnsistorio de San Marcelo.
El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete (izquierda), y el presidente de la Asociación Micológica San Jorge, José María Escapa García, en el COnsistorio de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 14:28
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LEÓN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Micológica de León regresará entre los días 2 y 8 de noviembre con conferencias, showcooking, salidas y una exposición organizadas por la Asociación Micológica San Jorge con la colaboración del Ayuntamiento de León.

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete, y el presidente de la Asociación, José María Escapa García, se han reunido para ultimar los detalles de este evento divulgativo nacido para aprender, compartir conocimientos y acercar a la ciudadanía el mundo de las setas.

En la presente edición de la cita, que alcanza su quincuagésima segunda edición, se han programado conferencias, un showcooking, así como salidas al campo y una exhibición de los ejemplares. Todo ello desarrollado por la Asociación Micológica Leonesa San Jorge fundada en 1974 y decana de las asociaciones micológicas de Castilla y León.

En la actualidad cuenta con más de 200 socios y tiene concedida la Insignia de Oro del Ayuntamiento de León. Su objetivo principal con estas jornadas es promover el estudio y la divulgación de las setas y los hongos entre los leoneses. La labor de la Asociación ayuda a conocer mejor las distintas especies, a disfrutar de la naturaleza con respeto y a reducir el riesgo de intoxicaciones por consumo de setas mal identificadas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayubtamiento de León.

La programación de la Semana Micológica comenzará los días 2, 3 y 4 de noviembre con conferencias en el salón de actos del Ayuntamiento de León con entrada libre hasta completar aforo, mientras que el día 5 habrá un showcooking micológico en la Escuela Municipal de Hostelería de León gratuito para socios, con inscripción previa y plazas limitadas.

El día 6 a las 9.00 horas habrá una salida de campo desde el aparcamiento de Carrefour; el día 7 a la misma hora habrá otra salida de campo a Almanza desde el mismo punto de encuentro y el día 8 desde las 11.00 horas se podrá visitar una exposición micológica en el patio del Palacio de los Guzmanes. El programa concluirá ese mismo día con la comida de hermandad a las 15.00 horas en el Restaurante Bodega Regia.

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