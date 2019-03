Semana Santa.- Valladolid llama a participar en el Sermón de las Siete Palabras con un soneto que sonó hace 75 años

Publicado 30/03/2019 20:59:36 CET

Se cumplen 75 años del primer soneto, obra de Félix Antonio González

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital vallisoletana amanecerá el próximo Viernes Santo, 19 de abril, con el sonido del soneto que hace 75 años escribió Félix Antonio González para llamar a todos los fieles a participar en la plaza Mayor en el Sermón de las Siete Palabras y que la cofradía del mismo nombre ha dado a conocer este sábado.

La cofradía de las Siete Palabras ha querido recuperar el primer soneto que sonó por las calles de la capital vallisoletana en 1944, hace 75 años, para conmemorar esta efeméride y los pregoneros a cabalos de esta hermandad de Pasión recorrerán las calles de la capital llamando a participar en el Sermón con los versos que compuso Félix Antonio González:

"Oíd, oíd, oíd! pueblos dormidos// siete palabras presas en el viento// siete corceles del dolor huídos". "Oíd la voz humana, casi aliento// de los labios más altos, deprendidos// de tanta sed y tanto rendimiento". "¡Oíd, oíd , oíd! pueblos domidos// siete palabras presas en el viento.//Aprestad a su luz nuestros oídos".

Será el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el encargado de pronunciar en la plaza Mayor el Sermón de las Siete palabas, antes las siete imágenes que representan cada una de las palabras que Jesús pronunció en la cruz: 'Padres, perdónales porque no saben lo que hace', 'Hoy estarás conmigo en el paraíso', 'Madre, ahí tienes a tu hijo', 'Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado', 'Sed tengo'. 'Todo está consumado' y 'En tus manos encomiendo mi espíritu'