Seminci batió récord de espectadores en su 67 edición con 212.831 y un nueve por ciento más de recaudación en taquilla

Angulo da por rebasado "con creces" el objetivo de volver a números de 2019 en una de "las mejores ediciones de los últimos años"



VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), celebrada del 22 al 29 de octubre, los 212.831 espectadores en sus diferentes formatos de programación, lo que significa la cifra más alta de todas sus ediciones y supone el doble de la registrada en 2021, que fue de 106.000 espectadores, mientras que la venta de entradas en taquilla experimentó un incremento del nueve por ciento.

En concreto, el festival ha emitido casi 78.522 entradas, cifra a la que se suman los 118.309 alumnos de Castilla y León que han participado en la sección Ventana Cinéfila a través de Filmin y otros 16.000 espectadores que han accedido a otros contenidos de Seminci en dicha plataforma, según ha destacado este miércoles en rueda de prensa su director, Javier Angulo, quien ha anunciado el fin de su etapa al frente del festival, aunque seguirá de manera interina hasta que haya un sucesor.

La 67 edición de Seminci ha ofrecido este año 273 películas --184 largometrajes y 89 cortos-- en ocho espacios diferentes y repartidas en las secciones que integran el certamen y en los tres ciclos incluidos en esta edición, como 'País Invitado: Irlanda', 'Mungiu por Mungiu' y 'Pasolini/Bardem: 100 años. Dos faros del cine europeo'.

Como ya ocurrió en ediciones anteriores, Seminci ha ofrecido una treintena de títulos online a través de Filmin, plataforma que también ha albergado una nueva edición de Ventana Cinéfila, con otros 24 títulos.

A esto se suman los asistentes a aquellas otras actividades de libre acceso, como las abiertas al público en el salón de los espejos del teatro Calderón --ruedas de prensa, clases magistrales, mesas redondas-- y la exposición 'Homenaje a Bigas Luna. 30 años de Jamón, jamón' en la sala de exposiciones de Las Francesas.

Las personas acreditadas en la 67 edición de Seminci han sido 1.589, de las cuales 1.224 corresponden a invitados e industria y 365 a profesionales de prensa, algunos de los cuales procedentes de países como Argentina, Italia, Alemania, Rumanía, Ucrania, México, Portugal.

IMPACTOS Y RETORNO ECONÓMICO

El Festival ha alcanzado entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre un total de 16.681 impactos en medios de comunicación, cuyo retorno económico se sitúa en los 31,5 millones de euros, por debajo de los casi 38 de 2021, descenso sobre el que Angulo ha recordado el peso de contar con una "figura internacional" como ocurrió el año pasado con Malcolm McDowell en el aniversario de 'La naranja mecánica'.

"No es fácil repetirlo todos los años", ha subrayado el todavía director del festival, quien ha lamentado la ausencia este año de Penélope Cruz y Javier Bardem, y ha explicado que la campaña promocional en la carrera por los Oscar ha impedido la llegada de estrellas de Hollywood como Sigourney Weaver o Colin Farrel --intérpretes en dos de las películas de la 67 Seminci--.

Javier Angulo también ha recordado que el festival supone "en torno a un 30 por ciento de valor añadido" para la ciudad, con una gran ocupación en hoteles y restaurantes, lo cual se traduce en casi 3,5 millones de euros.

En este sentido, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha puntualizado en esta rueda de prensa de balance de la 67 edición que aunque en 2021 y 2020 el retorno económico fue mayor, durante la pandemia Seminci "era el festival que sacó la cabeza", mientras que en la edición de 2019 el retorno fue de 29 millones, por debajo del de 2022.

Puente ha advertido, sobre este punto, de que Valladolid y Seminci no pueden refugiarse sólo en la calidad de las películas y "prescindir" de figuras del cine para lograr visibilidad, pues supone una gran diferencia a la hora de obtener retorno. "No vamos a dejar de traer buenas películas por traer una estrella", ha recalcado el regidor, quien ha apostado por apoyar económicamente al nuevo director que suceda a Angulo para traer estrellas, las cuales "suelen tener exigencias que muchas veces no son baratas". "La Seminci lo merece, no puede ser un tesoro escondido", ha zanjado.

SEMINCI EN INTERNET

En lo relativo a la presencia de la Seminci en internet, y según datos de Google Analytics, la página web del Festival (www.seminci.es) ha tenido del 1 al 31 de octubre (periodo previo y de celebración del Festival) 66.616 usuarios (21,4 por ciento más que los 54.824 usuarios de 2021), con un total de 479.495 páginas vistas.

La combinación de lo presencial y lo virtual ha acercado al público y a la prensa diferentes contenidos de la edición. Canal Seminci ha permitido a los usuarios ver en directo y recuperar las ruedas de prensa de Sección Oficial, galas, alfombras, clases magistrales y mesas redondas. En esta edición, los contenidos de Canal Seminci han alcanzado durante el mes de octubre los 3.626 usuarios (3,7 por ciento más que los 3.496 alcanzados en el mismo periodo de 2021), que han acumulado un total de 14.860 (55,8 por ciento más que las 9.533 visitas del año anterior).

Los eventos con más visualizaciones han sido la Gala de Inauguración (1.382 espectadores), la alfombra verde inaugural (933 espectadores) y la lectura del palmarés (477 espectadores).

Filmin ha ofrecido más de 30 títulos programados en diferentes secciones del festival, que han sido vistos por unos 16.000 espectadores, según datos de la plataforma, además de la sección Ventana Cinéfila, que esta edición ha reunido 24 títulos (siete largometrajes y 17 cortos, repartidos en tres sesiones).

La presencia de Seminci en redes sociales también ha registrado incrementos, registrando a fecha 30 de octubre un total de 22.172 fans en Facebook, 155 más que en la pasada edición (22.017). Durante el mes de octubre, el alcance total de la página de Facebook ha sido de 134.969 personas, que vieron al menos una vez una de las 194 publicaciones realizadas.

PRESENCIA EN TWITTER

En Twitter, el número total de seguidores ha alcanzado la cifra de 44.024 (886 más que en 2021), con un alcance de 909.000 usuarios gracias a los 740 tuits lanzados desde la cuenta oficial de Seminci durante el mes de octubre. En Instagram se ha superado la barrera de los 11.000 seguidores --11.603 concretamente--, lo que representa un incremento de 2.514 seguidores frente a los 9.089 con que finalizó la edición de 2021. Esta red ha tenido un alcance de 38.324 usuarios, gracias a las 145 imágenes publicadas y a los 587 'stories' lanzados en octubre.

En cuanto a la app oficial de Seminci, ha registrado algo más de 453 descargas (200 en iOS y 253 en Android), un 51 por ciento más descargas que las registradas en el mismo periodo del año anterior (300 en total).

Para Javier Angulo, se trata de una de "las mejores ediciones de los últimos años" en la que se ha superado "con creces" el objetivo de recuperar las cifras previas a la pandemia. También ha destacado la alta valoración de las películas proyectadas en la 67 Seminci, con una nota media "por encima de siete sobre diez" tanto por parte de críticos, como de público y jurado.

El todavía director se ha mostrado especialmente orgulloso por el compromiso que la Semana adoptado con el medio ambiente y la búsqueda de la sostenibilidad en el cine, así como por la visibilidad que ofrece a las películas que pasan por ella, como la franco-portuguesa 'Alma Viva', ópera prima de Cristèle Alves Meira con la que obtuvo el Premio Pilar Miró a la Mejor Nueva Dirección. Esta cinta, según ha explicado Angulo, fue comprada para su distribución en España durante esta 67 edición del festival.