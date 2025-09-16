La Seminci estrena diez largometrajes españoles, incluidos los últimos trabajos de Fernando Franco y Judith Colell

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dieciséis largometrajes de ficción, animación y no ficción (incluida la película de inauguración) y trece cortometrajes de producción española participarán en la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que inaugurará el 24 de octubre Tres adioses, de Isabel Coixet.

Diez de ellos se estrenarán mundialmente en Seminci. Además, está previsto que se sumen próximamente dos producciones españolas inéditas más en la Sección Oficial, una de las cuales clausurará el certamen el 1 de noviembre, señalan desde la organización a través de un comunicado.

El Festival acogerá además en primicia la proyección de la serie Yakarta, la nueva colaboración del creador de cine y televisión Diego San José y el actor Javier Cámara tras Vota Juan.

La selección de largometrajes incluye los estrenos mundiales de las nuevas películas de Fernando Franco (Subsuelo) y Judith Colell (Frontera), junto a los primeros largometrajes de Carlos Saiz (Lionel), Lucía Aleñar (Forastera, premio Fipresci en Toronto) y Carlos Solano (Leo & Lou). El estreno nacional de 'Cuando un río se convierte en mar', de Pere Vilà Barceló, ficción premiada en el Festival de Karlovy Vary, refuerza la presencia del cine nacional en esta edición.

La programación de la 70ª Seminci indaga en las relaciones familiares, en los vínculos que las sostienen y los conflictos que las transforman. Así como apuesta por las nuevas voces del cine español, que incluye a los cineastas Gabriel Azorín (Anoche conquisté Tebas), María Ruido (La fábrica y el sexo), Ana Serret (Apuntes para una ficción consentida) y Candela Sotos (Yrupê), que transitan entre el ensayo, la historia y la ficción.

El programa también presenta dos películas de animación española contemporánea que abordan problemas sociales actuales: Olivia y el terremoto invisible, de Irene Iborra, que refleja los desahucios a través de los ojos de una niña, y Bella, de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco, centrada en la violencia machista.

Cierran el listado los documentales David Delfín. Muestra tu herida, dirigido por César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz, que retrata la figura del fallecido diseñador de moda; Las gafas de Isabel Coixet, firmado por Santiago Tabernero; Este cuerpo mío, ópera prima de la actriz Carolina Yuste junto a Afioco Gnecco, que aborda la identidad trans, y Pendaripén. La historia silenciada del pueblo gitano, de la mano de Alfonso Sánchez.