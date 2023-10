Seminci estrena la sección Alquimias, un espacio para el descubrimiento de un cine vibrante y original

De izq. A dcha. Y de arriba a abajo: En nombre de la tierra, Femme, Essential Truths of the Lake y The Beast in the Jungle.

De izq. A dcha. Y de arriba a abajo: En nombre de la tierra, Femme, Essential Truths of the Lake y The Beast in the Jungle. - SEMINCI

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) introduce una nueva sección competitiva, Alquimias, un espacio nuevo que amplía la mirada del festival y emprende un contundente impulso a su internacionalización, expandiendo su enfoque a un cine vibrante y original.

Esta sección, que constituye la mayor innovación en la programación de Seminci, nace para acoger historias ubicadas en latitudes distantes, relatos que definen un momento y un lugar, al tiempo que retratan las pasiones inherentes a la condición humana y evidencian las posibilidades del cine como espejo compartido de los acontecimientos del mundo, explica el certamen a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Alquimias dará también cabida a los autores que, con tres o más películas, atesoran ya un cierto recorrido y reconocimiento en el circuito de festivales. Se abre por lo tanto un espacio nuevo que amplía la mirada del festival y se complementa con las secciones oficial, principal escaparate de la programación con autores consagrados y noveles, y Punto de Encuentro, dedicada a primeras y segundas películas. El premio tendrá una dotación de 10.000 euros.

El jurado de esta sección estará integrado por tres representantes de la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo (CICAE por sus siglas en francés), asociación creada en 1955 con el objetivo de promover la diversidad cultural en cines y festivales, así como impulsar políticas de apoyo a las salas que se posicionaban a favor de esta forma de arte cinematográfico. La organización reúne a más de 2.400 salas de cine de autor en 45 países del mundo.

OCHO TÍTULOS

Ocho títulos integran la sección, firmados por talentos emergentes, nombres que, "en la apuesta firme y definitoria de Seminci por el descubrimiento de nuevos autores y miradas todavía desconocidas en España", copan el grueso de Alquimias. Junto a ellos, los consagrados Lav Diaz (Melancholia, From What Is Before) y el dúo formado por DK y Hugh Welchman (Loving Vincent), que presentan sus trabajos por primera vez en Valladolid y acompañan a otras voces que comienzan a sonar "con fuerza" en el circuito internacional, como el iraní Ali Ahmadzadeh (Kami's Party y Atomic Heart).

Su película Critical Zone, galardonada con el Leopardo de Oro de Locarno, es una road movie callejera que viaja a lomos del coche de un pequeño traficante que constituye una crónica del Teherán nocturno y su fauna urbana más clandestina: drogas, prostitución y contrabando. Ali Ahmadzadeh retrata una juventud hastiada de la represión y el fundamentalismo en esta película rodada de forma clandestina en la capital iraní.

El cineasta acudirá a Valladolid a presentar su película, después de no poder hacerlo en Locarno ni recoger el Leopardo de Oro por la prohibición de las autoridades iraníes de abandonar el país, que además presionaron para que la película fuera retirada del certamen suizo.

De venganza y asuntos irresueltos trata Femme, ópera prima de Sam H. Freeman y Ng Choon Ping, que adaptan su cortometraje homónimo de 2021 sobre una drag queen que se encuentra en una sauna gay con un joven que meses antes le propinó una paliza. Proyectada en la sección Panorama de la Berlinale, George MacKay (1917, The Beast -programada en Sección Oficial-) y Nathan Stewart-Jarrett (Misfits, Utopía) interpretan a dos amantes que se adentran por un laberinto cada vez más turbio y complejo. YouPlanet distribuye la película en España, seleccionada a los premios EFA de la Academia del Cine Europeo.

Bajo otra luz, la de los focos y los neones, se desarrolla The Beast in the Jungle, de Patric Chiha (Brothers of the Night, Si c'était de l'amour), que compitió en Panorama en la Berlinale. Adaptación libre de la novela homónima de Henry James -la misma que ha inspirado la película The Beast, de Bertrand Bonello, programada en Sección Oficial, la historia transcurre durante 25 años (de 1979 a 2004) en un enorme club nocturno, donde un hombre y una mujer observan y esperan un evento desconocido, mientras seguimos la evolución de la música disco a la tecno como banda sonora de la historia de una obsesión. Surtsey Films se encarga de la distribución en España de esta película, que protagoniza Anaïs Demoustier (Los consejos de Alice, La chica del brazalete, La casa junto al mar).

La esperada película de los directores de Loving Vincent, el dúo formado por DK y Hugh Welchman, completa la selección de Alquimias: En nombre de la tierra, un film de animación pictórica estrenado en el Festival de Toronto y propuesto por Países Bajos como candidato al Óscar a la mejor película internacional. Adaptación de la novela Los campesinos del premio Nobel de Literatura Wladyslaw Reymont, esta historia ambientada en la campiña polaca a caballo entre los siglos XIX y XX, está protagonizada por una joven campesina obligada a casarse con un granjero rico y mucho mayor, pese a que ella está enamorada de su hijo. Karma Films distribuye la película en España.

En otro entorno rural, esta vez en Filipinas, se sitúa Essential Truths of the Lake, con la que el maestro Lav Diaz, ganador de León de Oro en Venecia en 2016 por The Woman Who Left, llega por primera vez a la Seminci. El realizador asiático denuncia las atrocidades del régimen de Duterte a través de este thriller sobre un crimen sin resolver protagonizada por Hermes Papauran, un detective atormentado por un pasado difuso y enfrentado a una encrucijada moral.

La realizadora iraní Sepideh Farsi (Tehran without Permission), declarada persona non grata por el régimen de la república islámica y con la entrada prohibida en su país -reside en París desde 1984-, se estrena en la animación con La Sirène tras una brillante carrera en la ficción (Le Voyage de Maryam, Dreams of Dust, Red Rose) y el documental (Le Monde est ma maison, Hommes de Feu).

Su nuevo film abrió la sección Panorama de la Berlinale y compitió en la Oficial de Annecy, donde ganó el premio a la mejor banda sonora. La Sirène es una conmovedora historia antibélica con el sitio de la ciudad iraní de Abadán por parte de las fuerzas iraquíes como trasfondo, donde un adolescente que intenta huir en mitad de los enfrentamientos durante la guerra entre Irán e Irak, en 1980.

SUCESO REAL

Sobre otro suceso real, el enfrentamiento en 1968 entre los estudiantes de la Universidad de São Paulo, contrarios a la dictadura militar, y los de la Mackenzie, favorables a ella, versa A Batalha da Rua Maria Antônia, segundo largometraje de Vera Egito. Cuando estalla el enfrentamiento, se lanzan gritos, bombas molotov, piedras, palos, bombas caseras y un niño inocente muere. La realizadora aborda este capítulo de la historia brasileña con una película que, mediante 21 planos-secuencia, retrata un enfrentamiento entre mentalidades opuestas que guarda inquietantes paralelismos con los días que vivimos, a través de la crónica de un grupo de jóvenes que participa en las protestas en defensa de un ideal.

Tres hermanos, ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Mar del Plata, supone también la segunda incursión en el largo de Francisco J. Paparella, que despliega un trepidante y angustioso cruce entre wéstern y thriller ambientado en la Patagonia argentina, cuyo paisaje majestuoso e inhóspito se presenta como el escenario de una historia cruda y violenta donde los tres hermanos del título, seres primitivos, disfuncionales y excesivos, viven presos de sus traumas familiares, en un film que rememora la película de Sorogoyen As Bestas con acento argentino.