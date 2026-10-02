Seminci reúne en su sección Alquimias nuevas formas de narrar la vieja Europa

Living Twice, Dying Thrice, de Karim Lakzadeh. - SEMINCI

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alquimias, sección competitiva que reúne en Seminci el cine más arriesgado e innovador, contará en su 71 edición con diez películas y se consolida así como el espacio dedicado a las propuestas que exploran nuevas vías de expresión y amplían los límites del lenguaje cinematográfico.

La selección incluye siete nuevos títulos: London, de Sebastian Brameshuber; Foreign Travel, de Ted Fendt; Paris Paris, de Isabelle Tollenaere; 13 alfinetes, de João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata; Promised Spaces, de Ivan Markovic; Living Twice, Dying Thrice, de Karim Lakzadeh, y El espejismo, de Bingham Bryant, que se suman a las tres producciones españolas ya anunciadas: Adiós, ríos, de Sebastián Uría; Benigno, de David Baute, y Dream of Another Summer, de Irene Bartolomé.

Desde geografías muy diferentes, las películas de Alquimias buscan nuevas maneras de contar sus territorios a través de juegos formales y narrativos que invitan al espectador a mirar desde otros lugares y a dejarse sorprender. Así, renuevan el relato de la vieja Europa y se adentran también en un Irán milenario desde nuevas perspectivas generacionales.

En Living Twice, Dying Thrice, Karim Lakzadeh se acerca a la cotidianidad de un país poco conocido, y muestra, desde una mirada libre de prejuicios, otras formas de vida y la riqueza de una sociedad que desborda los relatos establecidos. Tres mineros que han sobrevivido a un accidente deciden hacer creer que han muerto para que sus familias puedan cobrar una indemnización. La película mezcla humor, situaciones disparatadas y también una realidad marcada por la precariedad y la explotación.

Los desplazamientos por Europa sirven también como punto de partida para explorar cinematográficamente el presente y la memoria del viejo continente, desde Austria y Alemania a Portugal o España. En London (Austria), Sebastian Brameshuber convierte los viajes compartidos en coche entre Viena y Salzburgo en un espacio de conversación. Bobby recoge a desconocidos y, durante el trayecto, charlas espontáneas pasan de lo cotidiano a cuestiones más profundas. El director austriaco propone un original dispositivo cinematográfico para observar una Europa atravesada por contradicciones.

Las inquietudes literarias de un grupo de jóvenes berlineses son el punto de partida de Foreign Travel (Alemania), del cineasta estadounidense Ted Fendt. Sus reuniones en torno a la obra de la escritora italiana Anna Maria Ortese conviven con las preocupaciones de su día a día: las mudanzas, las relaciones personales o la experiencia de vivir en otro país y en otra lengua.

También desde Estados Unidos llega la mirada de Bingham Bryant, que se acerca a Europa para construir en El espejismo (Portugal, Estados Unidos, Alemania) un juego de apariencias, reflejos y perspectivas cambiantes. El cineasta construye una película sobre el acto de mirar partiendo de un relato del japonés Edogawa Rampo, que cuenta la historia de dos hermanas cuya relación se vuelve cada vez más enigmática, a medida que cambia la percepción que tienen la una de la otra. Rodada en San Sebastián, la película convierte la ciudad y sus paisajes en un territorio de apariciones y explora qué ocurre cuando dejamos de reconocer a alguien cercano.

Tres inmigrantes que apenas se conocen empiezan a convivir en un edificio de París del que sus habitantes han sido desalojados. Paris Paris (Bélgica), de Isabelle Tollenaere, sigue esa convivencia cotidiana, hecha de pequeños gestos, humor y ternura, hasta convertirla en una forma de familia. Sus protagonistas, procedentes de lugares diferentes, encuentran en ese espacio compartido una manera de pertenecer a una ciudad que inicialmente les resulta ajena.

João Pedro Rodrigues (O fantasma, Morir como un hombre, Fuego fatuo) y João Rui Guerra da Mata se acercan en 13 alfinetes (Portugal, España) a la tradición de san Antonio y a los trece alfileres empleados en una antigua práctica de adivinación amorosa. La película cruza referencias religiosas, históricas y artísticas, entre ellas la figura de Goya, para explorar qué permanece de los mitos cuando se observan desde el deseo.

Como en buena parte de su filmografía conjunta, marcada por una profunda mirada al pasado colonial portugués y a las identidades marginales -como ya exploraron en La última vez que vi Macao-, los cineastas vuelven a situarse en un territorio donde memoria, identidad y deseo, lo sagrado y lo profano, la devoción y la fantasía carnal se entrelazan.

Las fracturas capitalismo

El cineasta serbio Ivan Markovic viaja al sudeste asiático en Promised Spaces (Francia, Alemania, Serbia, Camboya), con una mirada hacia los grandes edificios de nueva construcción de Camboya.