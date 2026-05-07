Sen apunta al aumento del 70% de los ciberdelitos y ve un desafío urgente luchar contra la violencia digital en menores

Nicanor Sen antes de participar en Salamanca en las jornadas de Ciberdelincuencia. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha asegurado que se ha registrado un aumento de "hasta el 70 por ciento" de la ciberdelincuencia y los ciberdelitos desde el año 2021 hasta el 2025 a lo que ha añadido que un "desafío urgente" es luchar contra la violencia digital en menores".

Así lo ha aseverado el delegado del Gobierno en la Comunidad durante la inauguración de las III Jornadas de Sensibilización sobre Ciberseguridad y Ciberdelincuencia que se han celebrado en la capital salmantina organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil.

Al respecto, Nicanor Sen ha subrayado, además, que el desarrollo del ciberespacio "ha llevado al aumento de los ciberdelitos, internet es un espacio abierto" donde se tiene acceso "a múltiples recursos e información, pero, como todo, tiene sus contras y ahí es donde entran los ciberdelincuentes a actuar".

Asimismo, ha asegurado que "la sensibilización sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia es "vital" para frenar y disminuir estos delitos.

En estas jornadas se conocerán las herramientas de ciberseguridad para pequeñas empresas y autónomos, ya que un emprendedor es una persona que pone en marcha "sus sueños y necesita sentirse protegido ante las amenazas de los ciberdelincuentes", ha indicado Nicanor Sen.

Conocer dónde están los peligros, cómo atajarlos y qué armas tienen para combatirlos, "es esencial para ellos", ha enfatizado el delegado del Gobierno, quien también se ha referido a la ciberdelincuencia en menores. "Un tema que también preocupa y contra el que hay que luchar es la violencia digital en menores, son desafíos urgentes de nuestra era a los que hay que hacer frente", ha insistido Nicanor Sen.

"Tenemos la obligación de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de las amenazas en las redes sociales. Son víctimas fáciles, al igual que nuestros mayores"m ha reconocido el delegado del Gobierno, quien ha explicado que un ciberdelincuente "siempre busca la vulnerabilidad".

Durante estas jornadas se reunirán en Salamanca especialistas del ámbito académico, de la Administración pública y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar temas como la inteligencia artificial, la protección de infraestructuras críticas y cómo podemos responder ante amenazas en la red.

Nicanor Sen ha destacado en su intervención que, como representante del Gobierno de España en Castilla y León, quiere reiterar el compromiso del Gobierno en la lucha contra la ciberdelincuencia.

"Es un tema que preocupa y contra el cual se están tomando medidas y estudiando soluciones urgentes porque la ciberdelincuencia es el aspecto que más ha aumentado la tasa de delitos en nuestras ciudades", ha apuntado.

Por último, el delegado ha ratificado que "la lucha contra la ciberdelincuencia exige una alianza entre gobiernos, empresas y ciudadanos" porque para combatir el fraude y los ataques digitales se requiere "tecnología avanzada, leyes actualizadas y, sobre todo, educación".