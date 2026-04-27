Sen asegura que el proceso de regularización transcurre con normalidad en CyL y no se han detectado estafas

A la derecha, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, junto al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado que el proceso extraordinario de regularización de extranjeros transcurre con normalidad y sin incidencia alguna en la Comunidad, donde no se tiene constancia de estafa alguna.

"Nosotros en Castilla y León a día de hoy no tenemos ni una sola incidencia en lo que es en sí este proceso de regularización extraordinaria", ha señalado el delegado del Gobierno, quien ha participado en un acto de entrega de camiones y puntos limpios móviles a entidades locales al que ha asistido junto al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Guzmán Gómez.

Nicanor Sen ha incidido en que han pasado pocos días desde la puesta en marcha del proceso, no se tiene constancia de estafa alguna y se desarrolla con normalidad "gracias a la previsión por parte del Gobierno de España", tras lo que ha agradecido el trabajo de los funcionarios públicos, tanto los de la Administración General del Estado como los de Correos y de la Seguridad Social.

El delegado del Gobierno ha señalado que en unos días se facilitarán cifras de los expedientes recibidos, independientemente del sentido en el que se resuelvan, y ha afirmado que con lo que hay que quedarse es con lo que tiene "valor" como el hecho de que se haga una regularización con personas que ya conviven en Castilla y León y en muchos casos ya están trabajando y es necesario darles una solución.

"Estas personas van a aportar a nuestra economía un grandísimo valor, estas personas tienen que además regularizar su situación para que puedan estar en igualdad de derechos y de obligaciones, que no se nos olvide, con el resto de los ciudadanos, y aportar a nuestra economía, tanto del ámbito urbano como de los ámbitos rurales", ha asegurado Sen.

El delegado del Gobierno ha apuntado que en la Comunidad no se han producido grandes colas y ha recordado que la prioridad del Ejecutivo es que la documentación se presente de manera telemática.

Por otra parte, ha aclarado que la regularización cuenta con todos los informes favorables y ha lamentado los bulos, "mentiras" y "falsedades" que han difundido "algunos grupos políticos" cuando el proceso cuenta con todos los "parabienes".

Nicanor Sen ha apuntado que se trata de que la regularización se lleve a cabo de la mejor manera posible, como en otras ocasiones, y ha explicado que por el momento las plantillas de trabajadores para hacerlo es suficiente, aunque según van llegando solicitudes se van adaptando y se lleva a cabo una formación continua de los diferentes equipos de funcionarios.