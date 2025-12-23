Sen califica de "histórico" el incremento de las inversiones públicas y el impacto de las política sociales en CyL

Nicanor Sen, durante la rueda de prensa sobre el balance de las políticas del Gobierno y su incidencia en Castilla y León. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL.

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante el balance de la acción del Gobierno de España en la comunidad autónoma, ha calificado de "histórico" el incremento de las inversiones públicas y el refuerzo de las políticas sociales y su impacto directo y positivo en la calidad de vida de la ciudadanía.

Así, el máximo representante de la Administración central en Castilla y León ha incidido en que desde la llegada de Pedro Sánchez, Castilla y León ha aumentado un 38% más de recursos para financiar sus servicios públicos que en los siete años anteriores, lo que se traduce en 15.500 millones de euros adicionales. A ello se suma la condonación parcial de la deuda autonómica, que permitirá reducirla un 26% respecto a 2023. De cara a 2026, la Comunidad percibirá una cifra récord de 10.223 millones de euros, un 7,5% más que en 2025, lo que proporcionará además un margen fiscal superior a los 256 millones de euros gracias a la nueva senda de déficit.

En materia de inversiones ministeriales, Sen ha resaltado el esfuerzo inversor del Ejecutivo en Castilla y León, con actuaciones que abarcan infraestructuras, industria, agricultura, vivienda, sanidad, educación, seguridad y transformación digital, contribuyendo a la cohesión territorial y al fortalecimiento del Estado del bienestar.

En este sentido, ha precisado que el Ministerio de Industria y Turismo ha incrementado su inversión en Castilla y León en un 12% desde 2019, alcanzando los 525,2 millones de euros, impulsando proyectos estratégicos vinculados a la modernización industrial, la competitividad empresarial y el turismo sostenible.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aumentado sus inversiones en 48 millones de euros respecto al periodo anterior. En concreto, en 2025 las licitaciones en infraestructuras ferroviarias han alcanzado los 792 millones de euros, multiplicando por seis las cifras de 2017. Destacan también los 360 millones de euros invertidos desde 2018 en la Autovía del Duero (A-11), así como las actuaciones en la red ferroviaria convencional y de alta velocidad, entre ellas la línea Palencia-Aguilar de Campoo y la integración del ferrocarril en Palencia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado un volumen muy relevante de recursos al sector primario, clave para la economía de Castilla y León. En 2024, la PAC benefició a más de 66.000 agricultores y ganaderos con 1.261 millones de euros, a los que se suman 631 millones del FEADER para desarrollo rural y más de 256 millones de euros en ayudas extraordinarias por la sequía y la guerra de Ucrania.

MÁS DE 530 MILLONES EN VIVIENDA

En el ámbito de la vivienda, el Ministerio competente ha invertido más de 530 millones de euros a través de los Planes Estatales de Vivienda, el Plan de Recuperación, el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, el Bono Joven de Alquiler y las actuaciones de Casa47, contribuyendo a mejorar el acceso a la vivienda y la rehabilitación del parque residencial. La sanidad ha contado con una inversión cercana a los 21 millones de euros, destinada a distintos programas sanitarios, de los cuales aproximadamente la mitad se han orientado a reforzar la Atención Primaria y mejorar la capacidad del sistema público de salud.

En educación, Sen ha hecho referendia a que Castilla y León ha recibido 1.311 millones de euros del Ministerio en los últimos siete años, con un incremento presupuestario del 144%, pasando de 82,86 millones en 2018 a más de 202 millones en 2025. A ello se suman 384 millones de euros para Formación Profesional entre 2020 y 2025, que han permitido alcanzar un récord de casi 49.000 estudiantes.

El Ministerio de Igualdad ha destinado a la Comunidad cerca de 12 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como 11,5 millones de euros para el Plan Corresponsables, reforzando las políticas de igualdad y conciliación.

MÁS DE 877 NUEVOS EFECTIVOS DE AMBOS CUERPOS

En materia de seguridad, el Gobierno ha reforzado los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un incremento de 877 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, contribuyendo a que Castilla y León se sitúe entre las comunidades más seguras del país.

Finalmente, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha invertido más de 736 millones de euros en Castilla y León desde 2018, lo que supone un incremento del 1.877% respecto al Gobierno anterior. Estas inversiones han permitido avanzar en la conectividad digital del medio rural, con la extensión de la fibra óptica, apoyar la digitalización de pymes y autónomos a través del Programa Kit Digital, que cuenta con más de 156.000 beneficiarios y casi 193 millones de euros; y reforzar el empleo público, con 24.590 empleados públicos más que en la etapa previa.

Por otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha beneficiado ya a más de 83.000 personas y entidades en Castilla y León, con una inversión total de 4.481 millones de euros, de los cuales 2.533 millones proceden directamente de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado.

Entre los principales proyectos destacan los 232 millones del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, los 150 millones del PERTE Agro, los 35 millones del PERTE ERHA para energías renovables, los 4,5 millones del PERTE Chip para el Centro de Supercomputación de León, así como importantes inversiones ferroviarias como la Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo o la integración del ferrocarril en Palencia.

MÁS EMPLEO Y ESTABILIDAD

A lo largo de su alocución, el delegado también ha puesto el énfasis en las políticas laborales del Gobierno de España y sus resultados en Castilla y León. A finales de noviembre de 2025, la Comunidad cuenta con 996.795 afiliados a la Seguridad Social, casi 80.000 más que en 2018, y la tasa de paro se ha reducido hasta el 8,6%. El número de contratos indefinidos ha crecido un 188% desde 2019, hasta alcanzar los 236.443 en la Comunidad. Además, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.184 euros beneficia a 97.900 castellanos y leoneses. En 2025, las partidas destinadas a protecciónpor desempleo superan los 818 millones de euros, y las políticas activas de empleo alcanzan los 162 millones.

Castilla y León cuenta con más de 635.000 pensionistas, con una pensión media de 1.317 euros mensuales. En el caso de las pensiones de jubilación, con 414.000 beneficiarios, la cuantía media ha aumentado en más de 400 euros al mes desde 2018, hasta situarse en 1.511 euros.

El Ingreso Mínimo Vital ha beneficiado desde su creación a 146.000 personas en la Comunidad, y actualmente alcanza a 102.321 beneficiarios. El bono social eléctrico llega a 115.035 perceptores, mientras que la financiación estatal para dependencia alcanzó en 2024 la cifra récord de 326 millones de euros, cuadruplicando el gasto de años anteriores.

El delegado del Gobierno ha concluido señalando que "todas estas inversiones solo tienen sentido si van acompañadas de políticas sociales que mejoren la vida de la gente", y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de seguir impulsando inversiones y protección social en Castilla y León hasta el final de la legislatura en 2027.