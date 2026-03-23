Sen condena la agresión a una mujer transexual en La Bañeza (León) y asegura está bajo investigación

Archivo - El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante una rueda de prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL. - Archivo

VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha rechazado "frontalmente" cualquier tipo de agresión, en referencia a la ocurrida a una mujer transexual en la localidad leonesa de La Bañeza y ha asegurado que se investigan los hechos para tomar declaración a los autores y presentarles ante la Justicia.

Sen, quien ha deseado una pronta recuperación a la víctima, ha explicado que ésta ya ha recibido una primera atención sanitaria y ahora se investiga un hecho que ha asegurado que es "muy reciente".

"Condenar cualquier tipo de agresión y por supuesto también en el ámbito de las mujeres, con un año que llevamos con unas cifras insoportables en todo aquello que tiene que ver con la violencia hacia la mujer", ha añadido el delegado, quien ha realizado estas declaraciones momentos antes de la presentación de la Receta Electrónica Concertada de Muface (Sirem) en Castilla y León.

Nicanor Sen ha afirmado que, como responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se trabaja para que cuanto antes se aclaren los hechos y los agresores declaren y queden a disposición de la Justicia.

La víctima ha presentado denuncia por estos hechos que se han producido en la localidad leonesa en la que la víctima ha sufrido una paliza por parte de un grupo de personas tras intentar acceder al baño de mujeres de un establecimiento de ocio, según ha dado a conocer este lunes la Federación Plataforma Trans, que ha condenado los hechos.

INSULTOS Y AGRESIÓN

Según el colectivo, sucedieron cuando un grupo de mujeres increpó a la víctima con insultos tránsfobos para impedirle la entrada al aseo y, tras un primer enfrentamiento, la mujer se encerró en el baño y, al salir para abandonar el local, fue asaltada por unas diez personas que le propinaron patadas y botellazos en la cara

Como consecuencia de la agresión, según la Plataforma, la víctima ha sufrido múltiples contusiones y una herida en el párpado que "ha estado a punto de costarle la pérdida de un ojo".

La víctima ya ha presentado la correspondiente denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Benavente (Zamora).