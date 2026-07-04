Sen destaca el valor de la cultura y el patrimonio frente al reto demográfico

LEÓN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha destacado el papel que desempeñan la cultura, el patrimonio histórico y las recreaciones históricas como instrumentos para impulsar el desarrollo de los territorios y afrontar el reto demográfico.

Lo ha hecho durante su participación en el acto institucional de inauguración del III Lvdvs Avrvm, celebrado en el Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas, donde ha agradecido la presencia de las autoridades, representantes institucionales y vecinos asistentes al acto, con una mención especial al alcalde de Carucedo, a los alcaldes de los municipios vecinos y al presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo por el trabajo realizado para consolidar una iniciativa que alcanza ya su tercera edición.

Asimismo, ha reconocido el esfuerzo de todas las personas, asociaciones, recreadores, voluntarios y colaboradores que hacen posible la celebración de un evento que presenta un completo programa de actividades destinado a acercar al público la historia de la explotación aurífera romana de Las Médulas y el legado histórico de la comarca.

En su intervención, Sen ha destacado que iniciativas como el Lvdvs Avrvm permiten comprender mejor el extraordinario patrimonio histórico que atesora El Bierzo y acercan ese conocimiento tanto a los habitantes de la comarca como a los miles de visitantes que cada año recorren este espacio declarado Patrimonio Mundial.

"Los siglos de historia que conserva esta tierra constituyen uno de sus mayores activos y son capaces de atraer cada año a miles de personas que descubren no solo un paisaje único, sino también la riqueza cultural, patrimonial y humana de esta comarca", ha señalado.

En la misma línea, el delegado ha afirmado que la puesta en valor del patrimonio constituye también una oportunidad para generar actividad económica, favorecer un turismo sostenible y fortalecer el desarrollo del medio rural.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno considera el reto demográfico una de sus prioridades y que la respuesta a este desafío requiere actuaciones en múltiples ámbitos.

"Junto a las inversiones en infraestructuras, servicios públicos o conectividad, la cultura y el patrimonio son también herramientas fundamentales para generar oportunidades, atraer visitantes y reforzar la identidad de nuestros pueblos", ha indicado.

Durante el acto, Nicanor Sen ha subrayado igualmente la importancia de la colaboración entre administraciones e instituciones para sacar adelante proyectos que contribuyan a dinamizar el territorio y poner en valor los recursos históricos y culturales de la comarca.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

La tercera edición del Lvdvs Avrvm reúne durante este fin de semana numerosas actividades divulgativas, recreaciones históricas, talleres y espectáculos inspirados en la época romana, de forma que se consolida como una cita cultural de referencia en el entorno de Las Médulas y en la comarca de El Bierzo.

El delegado del Gobierno ha concluido su intervención con una felicitación a la organización por el trabajo desarrollado y ha deseado el "mayor de los éxitos" a esta nueva edición, al tiempo que ha animado a todas las personas que visitan estos días Carucedo y Las Médulas a disfrutar de las actividades programadas y a descubrir la riqueza patrimonial, histórica y natural de este enclave único.