Sen ensalza en El Espino (León) la capacidad de las localidades para "generar actividad y mantener tradiciones"

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante su visita a la XVII Feria Agroalimentaria, Artesanía y Apícola de El Espino, en Vega de Espinareda (León) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha participado este domingo en la XVII Feria Agroalimentaria, Artesanía y Apícola de El Espino, en Vega de Espinareda (León), donde ha reivindicado la capacidad de las pequeñas localidades para "generar actividad económica y mantener vivas sus tradiciones".

Esta cita, que es una de las principales del calendario estival de El Bierzo, alcanza este año su decimoséptima edición y se ha convertido en una "referencia" para la promoción de los productos del medio rural, según ha señalado la Delegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su visita, el delegado del Gobierno ha subrayado que citas como la Feria Agroalimentaria de El Espino demuestran la capacidad de los pequeños municipios para "generar actividad económica, atraer visitantes y mantener vivas sus tradiciones", al tiempo que ha destacado el papel de las administraciones públicas en el apoyo al medio rural.

En este sentido, Sen ha manifestado el compromiso del Gobierno de España con los pueblos de Castilla y León, a través del apoyo a los ayuntamientos, la mejora de los servicios públicos y el impulso de inversiones y actuaciones destinadas a generar oportunidades y favorecer el desarrollo económico y social de los municipios.

Asimismo, el delegado ha apreciado la colaboración entre las distintas administraciones para fortalecer iniciativas que, como la Feria de El Espino, contribuyen a dinamizar el territorio y a proyectar fuera de la comarca "la calidad y diversidad" de sus productos.