Sen garantiza la "disposición total" del Gobierno para ayudar al Ayuntamiento de Burgos si así lo requiere

Archivo - Imagen de archivo del delegado del Gobierno, Nicanor Sen. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado que ya ha trasladado al Ayuntamiento de Burgos la "disposición total" a ayudar tras el incendio ocurrido en la madrugada de este martes en las cocheras de los autobuses municipales de la ciudad, aunque por el momento ha señalado que el Consistorio no ha requerido nada.

Así lo ha señalado Sen tras la celebración en Valladolid del acto de entrega de los Premios de Castilla y León de 2025, donde ha atendido a los medios de comunicación, que le han cuestionado por el suceso ocurrido en la capital burgalesa.

Sen ha explicado que, tras ser informado "a primera hora de la mañana" del siniestro en el que se han visto afectados 39 autobuses urbanos de Burgos, ha escrito a la alcaldesa de Burgos, la 'popular' Cristina Ayala, para trasladar la disposición "total" a colaborar con el Ayuntamiento.

Sen ha recalcado que en un incendio "de este calado" que afecta "al transporte urbano de una ciudad como Burgos" resulta "importantísimo esperar a tener informes de la unidad científica", que prevé que pueda comenzar a trabajar en el lugar cuando las condiciones, sobre todo de temperatura, sean las idóneas. No obstante, ha matizado que a esa hora todavía no tenía información sobre si habían podido ya comenzar la investigación.

La Delegación, ha insistido, se ha puesto a disposición del Ayuntamiento, pero por el momento no tienen constancia de que les hayan requerido "ayuda", pero "todos los servicios desde la Delegación y la Subdelegación" están a su disposición, con la Policía Nacional "muy pendiente de lo ocurrido".

Sen ha precisado que el Gobierno de España "como tal no cuenta con autobuses", por lo que imagina que el Ayuntamiento de Burgos ya haya iniciado gestiones "dentro del ámbito privado o a través de alguna administración pública que cuente con autobuses".

El delegado confía, en definitiva, en que el Ayuntamiento junto con otras administraciones pueda dar una solución "cuanto antes a los vecinos", sin olvidar "la complejidad de lo que ha ocurrido y la afección para un servicio tan importante".