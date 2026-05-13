Sen: "El mundo llamó a nuestro país y nuestro país atendió como un país moderno y vanguardista"

El delegadod el Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en el Acuartelamiento 'El Parque' de la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 13 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha alabado este miércoles la gestión del Ejecutivo central ante el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y ha declarado que el mundo llamó a España y el país atendió esa solicitud de ayuda como un país "moderno y vanguardista".

"Ese 5 de mayo el mundo llamó a nuestro país y nuestro país atendió como un país moderno y vanguardista, porque nosotros contamos con los medios suficientes, con los profesionales, adquirimos un compromiso porque contamos con las capacidades y el gobierno de España hoy es una referencia".

El delegado del Gobierno ha destacado el "excelente trabajo" realizado por la Guardia Civil, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y todos los representantes institucionales ante esta alerta sanitaria mundial, que sostuvieron un operativo "complejo, seguro y eficaz".

Ese esfuerzo, ha recordado, ha sido reconocido por instituciones europeas y por Naciones Unidas y que cuando España coopera, sus administraciones se coordinan y sus servidores públicos "están a la altura", el Estado "protege, auxilia y responde".

En este sentido, ha agradecido la labor que todos los implicados han llevado a cabo desde la profesionalidad y la ciencia y ha incidido en que la exposición de España hacia se ha caracterizado por la profesionalidad. Además, ha recordado que más de seis millones de ciudadanos de España salen al mundo todos los años y se pueden ver en las mismas circunstancias.

"Hoy, orgullosos no solamente de la Guardia Civil, sino también orgullosos de nuestro país por cómo se ha actuado en una situación tan compleja y tan delicada como la que ha ocurrido", ha recalcado.

BURGALÉS EN CUARENTENA

Finalmente, ha señalado que la última información sobre el ciudadano de Lerma (Burgos) que permanece en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid se encuentra en buen estado de salud, aunque no cuenta con datos actualizados al respecto. "Deseamos que todas las personas, todos los compatriotas de nuestro país se encuentren bien, que aquellos que puedan tener algo que se recuperen en el menor tiempo posible", ha concluido.

Nicanor Sen se ha pronunciado de este modo en León, donde ha participado en los actos con motivo del aniversario de la Fundación de la Guardia Civil celebrados en el Acuartelamiento 'El Parque', que ha contado con la asistencia del general de brigada Miguel Sánchez Guerrero, así como de numerosas autoridades civiles y militares.