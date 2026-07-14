Sen recuerda a Pollán que la Fiscalía interviene para saber la edad de menores no acompañados y pide diálogo a la Junta

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha recordado al vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, que la Fiscalía ya interviene para determinar la edad de los migrantes menores no acompañados "con todas las garantías médicas y jurídicas" y ha reclamado a la Junta que no se ausente de las reuniones para abordar el reparto de estas personas y dialogue.

Nicanor Sen se ha referido así a las afirmaciones de Pollán durante su comparecencia de legislatura en las Cortes, donde este lunes volvió a rechazar la acogida en Castilla y León de más menores extranjeros no acompañados.

El vicepresidente primero de la Junta aseguró que "un solo mena en situación irregular, uno solo, ya desborda la capacidad de acogida de Castilla y León" y afirmó que la Junta trabajará "activamente" por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen y no habilitará nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales ni ampliará plazas en los existentes. Además, también explicó que la Consejería instará a la Fiscalía de Menores a la realización de pruebas forenses de determinación de edad, que considera "imprescindibles" y ha defendido su utilidad como medida de protección.

A este respecto, el delegado del Gobierno, tras aclarar que una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se concreta, ha explicado que lo que se hace es determinar la edad de los menores no acompañados "con la intervención de la Fiscalía y con todas las garantías médicas y jurídicas", por lo que el consejero no ha anunciado "nada que se desconozca".

En esta línea, ha aclarado que en los casos es lo que se duda sobre si un menor lo es realmente o no existe ya una información previa y en aquellos casos en los que haya algún tipo de duda se utilizan precisamente estos recursos por parte de la Fiscalía.

En cuanto al reparto y la financiación para la atención a estas personas, Nicanor Sen considera que deben analizarse estas cuestiones "con datos y dentro de los órganos de cooperación", independientemente de la "crítica permanente" o "utilización" que se hace del asunto.

A su juicio, la Junta de Castilla y León no puede "ausentarse" de las reuniones que se convocan precisamente para tratar estas materias y a la vez denunciar una "falta de diálogo", sino que la Comunidad debe "cumplir con sus competencias" y garantizar el "interés superior" del menor mientras plantea que se establezcan los recursos necesarios, algo que no se ha negado por el Gobierno de España.

El delegado del Gobierno ha insistido en reclamar a la Junta que se siente en las reuniones que se convocan y establezca el diálogo "como la mejor medida de colaboración entre administraciones" para tratar una situación como es la de los menores no acompañados, todo ello dentro del marco de los Derechos Humanos y también "dentro de la humanidad" que se debe tener con estas personas.

"Nuestro posicionamiento ha sido es y seguir siendo siempre contrario a aquellos discursos que tengan que ver con la discriminación o la xenofobia y en ese aspecto, aquí sí van a seguir encontrando al gobierno de España de frente", ha añadido Sen.