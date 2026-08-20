La señalización horizontal y repintado de calles pone fin a las obras de este verano en Parquesol, en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, en una de las zonas donde se ha actuado en el barrio de Parquesol. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este jueves de la finalización de la renovación de aglomerados en el barrio de Parquesol, a la que se han dedicado este verano 534.000 euros, a los que se suman aproximadamente 80.000 euros para los trabajos de señalización horizontal y repintado, que se prevé finalizar antes de finales de agosto.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado los trabajos realizados en el barrio, incluidos en la campaña de renovación de firmes que se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad durante los meses estivales, "con el objetivo de aprovechar la menor intensidad del tráfico y reducir las molestias a vecinos y conductores".

Durante la visita, Carnero ha destacado que "esta actuación responde al compromiso de seguir mejorando el mantenimiento de nuestros barrios y de aprovechar cada intervención para conseguir mejoras más completas y duraderas".

En Parquesol considera que se ha realizado "un esfuerzo importante para renovar el firme de algunas de sus principales vías" y "mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para peatones y conductores".

La programación inicial contemplaba actuar en la Avenida Manuel Jiménez Alfaro, entre la Avenida de Salamanca y Ciudad de La Habana, incluidas ambas intersecciones, así como en la calzada de bajada de Ciudad de La Habana. A esta planificación se incorporaron posteriormente nuevas actuaciones, después de revisar las reposiciones efectuadas con motivo del despliegue de la red de calor.

Aunque las reposiciones realizadas en las zanjas se consideraban "correctas", se vio conveniente intervenir sobre la totalidad de determinados cruces para conseguir un acabado homogéneo y definitivo, que evite la coexistencia de pavimentos con diferentes estados de conservación.

Por este motivo, la campaña se amplió a las intersecciones de Manuel Silvela con Amadeo Arias; José Garrote con Manuel Silvela; Ciudad de La Habana con Amadeo Arias, y Hernando de Acuña con Mateo Seoane.

Los trabajos de renovación del aglomerado concluyeron el 28 de julio, una vez ejecutadas las actuaciones previstas tanto en las vías inicialmente programadas como en las intersecciones incorporadas con posterioridad a la campaña.

De manera paralela se ha avanzado en la reposición de la señalización horizontal. Estos trabajos comenzaron en Manuel Jiménez Alfaro y finalizaron el 3 de agosto en las intersecciones incluidas en esta campaña.

Además, se ha hecho coincidir esta actuación con el repintado del resto de las calles de Parquesol, que se encuentra actualmente en ejecución y cuya finalización está prevista para finales de agosto.

Buena parte de estos trabajos se realizan en horario nocturno para minimizar las molestias y las interferencias con el tráfico.

CONJUNTO DE INVERSIONES EN PARQUESOL

La renovación de aglomerados se enmarca en el conjunto de actuaciones de mejora que se desarrollan en Parquesol y que suponen una inversión cercana a los 2 millones de euros.

Estas inversiones permitirán actuar sobre calles y firmes, accesibilidad e itinerarios peatonales, seguridad en los entornos escolares, parques y zonas verdes, espacios infantiles y mobiliario urbano, dando respuesta a diferentes necesidades del barrio y de sus vecinos.

A estas actuaciones se sumará próximamente la mejora de la ladera sur de Parquesol, en el entorno del Parque de Los Almendros, cuya contratación ha sido aprobada esta semana por la Junta de Gobierno Local, con una inversión de 518.439 euros.

La intervención, seleccionada dentro del proceso de Presupuestos Participativos, actuará sobre una superficie cercana a los 65.000 metros cuadrados y permitirá reducir barreras arquitectónicas, mejorar los itinerarios peatonales y el acceso desde el parque hacia el IES Julián Marías, además de renovar el drenaje, acondicionar escaleras y taludes e incorporar nuevas plantaciones de especies autóctonas. Las obras tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.