La Senda de la Cascada de Mazobre, la berrea de los ciervos o 'Rutas de otoño' propuestas de Palencia para este puente

Iglesia de Fuentes de Nava. - DIP PALENCIA

PALENCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha programado diversas propuestas para recorrer la provincia durante el puente del 12 de octubre y además de el programa 'Palencia es tu ruta en otoño' , con dos recorridos guiados por algunos de los principales recursos patrimoniales de la provincia, ofrece disfrutar de la berrea de los ciervos o recorrer la Montaña Palentina.

En la Montaña Palentina el visitante podrá recorrerla Senda de la Cascada de Mazobre, de 7 kilómetros y dificultad media; la ruta a la Laguna de las Lomas, de 12 kilómetros o el sendero familiar del Pinar de Velilla, de 3,5 kilómetros y dificultad baja.

Para los aficionados al montañismo, la provincia ofrece cumbres "emblemáticas" como el Espigüete, de más de 2.400 metros, o Curavacas y Peña Prieta, que superan los 2.500 metros de altitud.

Pero además, en estas fechas se produce la berrea del ciervo y en la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga se ofrece información sobre este fenómeno natural y sobre los puntos desde los que puede observarse y escucharse.

Otra alternativa es el Geoparque Mundial de Las Loras para descubrir un paisaje caracterizado por sus singulares formaciones geológicas y una importante diversidad natural, o el Canal de Castilla con las dos embarcaciones turísticas 'Juan de Homar', con punto de atraque en Frómista, y 'Marqués de la Ensenada', en Herrera de Pisuerga.

Asimismo, otras alternativas son la Villa Romana de la Olmeda, el Museo de Fuensaldaña, el Castillo de Fuentes de Valdepero o el Museo Territorial Campos del Renacimiento.

Igualmente, junto a la Diócesis de Palencia, este puente se podrán visitar 21 templos de la provincia en los pueblos de Ampudia, Amusco, Astudillo, Autillo, Baltanás, Becerril, Carrión, Cervera, Cevico, Dueñas, Frechilla, Fuentes de Nava, Fuente de Valdepero, Grijota, Husillos, Palenzuela, Piña, Torremormojón, Villamuriel y Villaumbrales.

El Museo Diocesano, ubicado en el Palacio Episcopal de Palencia, es otra de las propuestas junto a las dos visitas guiadas del programa 'Palencia tu ruta en otoño', que el sábado recorrerá Frómista y Carrión de los Condes, y el domingo, Baños de Cerrato, Dueñas y Ampudia.