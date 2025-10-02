'Las Señoritas de Piedrahíta' regresan en su quinta edición para poner en valor la cultura del valle del Corneja (Ávila)

El presidente de la Diputación, Carlos García; y el responsable de Excelencia Rural, entidad organizadora del acontecimiento, Rodrigo González Labrador, han presentado una nueva edición de `Las Señoritas de Piedrahíta. - EUROPA PRESS

ÁVILA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Las Señoritas de Piedrahíta' regresan a esta localidad abulense en su quinta edición con el propósito de poner en valor la cultura, el patrimonio y la identidad del territorio.

La cita que se consolida en el valle del Corneja y se ha convertido en un referente que une tradición, memoria y colaboración público-privada, con la implicación directa de los vecinos y el respaldo de las instituciones.

Así lo ha explicado el responsable de Excelencia Rural, Rodrigo González Labrador, quien ha presentado esta nueva edición este jueves en rueda de prensa, acompañado del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García.

González ha subrayado el valor cultural y patrimonial de este proyecto, que además ha reforzado la vertiente educativa. "Este evento ha puesto en valor la cultura, el patrimonio y la identidad de nuestra tierra, fortaleciendo el arraigo y fomentando la colaboración público-privada", ha señalado.

Además, ha destacado la participación de los mayores en un apartado de memoria que ha recuperado su sabiduría y recuerdos para recrear episodios históricos.

ALUSIONES HISTÓRICAS

En esta ocasión, la programación ha aludido a las fiestas de Ávila de 1961 y a la visita de los duques de Alba en 1962, año de la creación de la Institución Gran Duque de Alba. Desfiles, talleres y teatro conforman un programa que ha unido tradición, identidad y turismo cultural.

Según González, el proyecto ha recogido la herencia de una villa histórica como Piedrahíta y de la comarca del Corneja en una "sofisticación sin perder la pureza del vestir serrano abulense".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ávila ha incidido en que Las Señoritas de Piedrahíta "es una expresión más de la riqueza cultural y tradicional de la provincia". La institución provincial ha colaborado con 4.000 euros, el doble de la aportación realizada en 2024, para apoyar los actos programados a partir del 25 de octubre.

García ha destacado que este es "un evento cultural de primer orden para la provincia", que conjuga música, indumentaria tradicional y patrimonio etnográfico. "Un ejemplo de colaboración institucional y social que ha contribuido a mantener vivas las raíces de nuestra tierra", ha concluido.