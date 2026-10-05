Septiembre "extremadamente cálido" con una anomalía de 3,4º y "muy seco"

Mapa difundido por la Aemet sobre el carácter de la temperatura para el mes de septiembre - @AEMET_CYL

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de septiembre "extremadamente cálido" que se saldó con una anomalía de 3,4 grados respecto al valor medio para el noveno mes del año, según los primeros datos aportados por la Aemet sobre el balance del pasado mes.

A esto se suma que septiembre de 2026 fue un mes "muy seco" y alcanzó un déficit del 66 por ciento respecto al valor medio para esta época del año.