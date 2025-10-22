Serrada asegura que el Gobierno corrige "la desidia de la Junta" con ayudas por los incendios de Salamanca. - PSOE DE SALAMANCA

SALAMANCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha señalado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "corrige y subsana la desidia, dejadez y falta de compromiso de la Junta y aprueba las ayudas para la totalidad de los municipios, zonas y comarcas de la provincia que sufrieron las consecuencias de los incendios" este verano en la provincia.

El Gobierno de España, ha añadido Serrada, "cumple con sus compromisos y ningún territorio afectado por los incendios del pasado verano se quedará sin protección". De este modo, el secretario provincial de los socialistas ha asegurado que "todos" podrán optar a los fondos y las ayudas que el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez pone a disposición para la recuperación de todas estas zonas.

En la provincia de Salamanca, "alguna de estas zonas afectadas se quedó fuera de una primera convocatoria debido a la ineptitud de la Junta de Castilla y León, su mal hacer y su incompetencia a la hora de comunicar, tramitar y trasladar al Gobierno los datos en la manera correcta de los municipios donde había habido incendios", ha recordado el diputado socialista. "Una mala gestión de la Junta y del Gobierno de Mañueco que, gracias al compromiso y al trabajo del Gobierno de España se ha visto corregida y subsanada", ha añadido Serrada, "para que todas las zonas y los afectados puedan optar y obtener las ayudas necesarias para la recuperación".

Los municipios de La Fuente de San Esteban, Martín de Yeltes, La Bastida, Cipérez, La Alberca, Gallegos de Argañán, El Payo, La Sagrada, Corral de Garcíñigo, Candelario, Moronta, Terradillos forman parte de las 279 comarcas de España beneficiadas tras la publicación del último listado actualizado por parte del Ministerio del Interior, según ha explicado Serrada.

Estas subvenciones se suman, según ha explicado el parlamentario socialista salmantino y secretario general del PSOE de Salamanca, al paquete de ayudas directas que recibirán por parte del Ministerio de Agricultura "más de 4.000 agricultores y ganaderos con el compromiso de que sean recibidas antes de que acabe este año sin que tengan la necesidad de realizar solicitud previa". "De esta forma" ha insistido Serrada para concluir, "se demuestra el compromiso y la eficacia del Gobierno de España".