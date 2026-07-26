El Servicio de Ayuda a Domicilio de Valladolid realiza más de 6.700 servicios en el último año

VALLADOLID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Valladolid ha realizado más de 6.700 servicios entre atención personal, comida a domicilio, respiro familiar y servicio de limpieza en el último año, enmarcado en el periodo 2025-2026 que ha contado con una inversión de 21,6 millones en esta materia.

El Ayuntamiento de Valladolid ha hecho balance de las políticas dirigidas a personas mayores con motivo del Día de los Abuelos y ha recordado que se ha prestado ayuda a 12.000 usuarios con el servicio de teleasistencia, mientras 250 usuarios han sido atendidos en el Servicio de Estancia Diurnas.

En este sentido, ha destacado que las actuaciones impulsadas desde el Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales consolidan un modelo de atención que "sitúa a las personas mayores en el centro de las políticas municipales y que permite que puedan permanecer en su entorno habitual con la mayor autonomía posible", con lo que la ciudad se convierte en un "referente nacional" de innovación social.

En este contexto ha enmarcado, también, las medidas para prevenir la soledad no deseada, un ámbito en el que ha puesto en marcha el 'I Plan Contigo 2024-2028', también para reforzar las redes de detección, acompañamiento y participación comunitaria, así como los programas de voluntariado y apoyo social destinados a favorecer el bienestar emocional de las personas mayores.

Dentro de esta estrategia se han consolidado diferentes iniciativas dirigidas a favorecer la participación y el acompañamiento de las personas mayores. Entre ellas destaca 'Contigo en Navidad', una iniciativa que ha permitido a 19 personas mayores que viven solas compartir las comidas y cenas navideñas en un centro residencial.

Asimismo, el programa 'Yo Ya No Cocino', el servicio de comidas saludables en las cafeterías de los Centros de Vida Activa, favorece no solo una alimentación adecuada, sino también la creación de espacios de convivencia y relación social entre las personas mayores.

Otra de las actuaciones impulsadas durante el último año ha sido la puesta en marcha del protocolo de colaboración entre la Policía Municipal y los Servicios Sociales para la detección de situaciones de soledad en personas mayores, que ha permitido la derivación de cuatro personas mayores para su valoración e intervención por parte de los servicios municipales.

El balance del periodo 2025-2026 refleja la consolidación de un modelo basado" en la cercanía, la prevención y la innovación", que "amplía recursos y servicios" para que las personas mayores puedan seguir en sus hogares con la mejor calidad de vida posible, ha aseverado el Consistorio.

PLAN MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES

En este contexto, ha aseverado que otro de los principales hitos reicnete ha sido la aprobación del II Plan Municipal de Personas Mayores 2026-2029, que define la estrategia municipal para los próximos cuatro años.

El documento contempla 156 actuaciones, distribuidas en cinco grandes áreas estratégicas y 28 objetivos, orientadas a promover el envejecimiento activo, prevenir la soledad no deseada, impulsar la autonomía personal, favorecer la participación social y avanzar hacia una ciudad cada vez más amigable con las personas mayores.

Además, tal y como ha recordado, durante 2026 también ha culminado la ampliación del Centro de Vida Activa Arca Real inaugurado por el alcalde, Jesús Julio Carnero, el pasado 30 de junio, que inició su remodelación en 2025 y ha incrementado su superficie y mejorado sus instalaciones para responder a las necesidades de las personas mayores del barrio.

Asimismo, la red municipal de 12 Centros de Vida Activa continua como "uno de los principales espacios de participación y convivencia de la ciudad". Durante el último año se ha desarrollado una programación de actividades culturales, deportivas, formativas, tecnológicas, de promoción de la salud y de ocio para fomentan las relaciones sociales, la autonomía personal y la prevención de la soledad no deseada, ha ensalzado.

Además, el Ayuntamiento ha continuado el programa de voluntariado para personas mayores, en el que se promueve la participación activa en la vida comunitaria a través de actividades de acompañamiento, apoyo y colaboración con entidades sociales.

PREMIO DE LA FUNDACIÓN CASER

En esta línea, la Fundación Caser ha concedido al Ayuntamiento de Valladolid el premio en la categoría de I+D+i de los 'Premios Dependencia y Sociedad' por el 'Proyecto Pérgola', una iniciativa pionera para la detección precoz de la soledad no deseada mediante inteligencia artificial aplicada al análisis del habla.

Este proyecto se ha desarrollado junto a 'Telefónica Tech' y 'AcceXible', una iniciativa que utiliza biomarcadores vocales para identificar posibles indicadores de malestar emocional con el apoyo de la inteligencia artificial para mejorar la capacidad de respuesta de los profesionales de los Servicios Sociales.

La iniciativa se ha llevado a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2025 en la zona de Puente Colgante-Zona Sur con personas de entre 70 y 80 años, con un seguimiento de su bienestar emocional con actividades dirigidas a fomentar la socialización, fortalecer las redes comunitarias y favorecer la permanencia de las personas mayores en sus hogares el mayor tiempo posible.

"Tras los buenos resultados obtenidos" el Ayuntamiento trabaja ya en la ampliación del proyecto a nuevas zonas de la ciudad para reformar su apuesta por la innovación social como "herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas mayores".