El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos convoca 700 plazas para campamentos de verano

BURGOS 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, ha informado de que en la sesión celebrada este lunes, se ha aprobado la nueva programación de cursos de verano y campamentos para el verano de este año con una oferta de 700 plazas.

Álvarez ha detallado que incluye una "variada diversidad de campamentos multideportivos" con actividades como las acuáticas y de raqueta tanto para niños como para adultos en diferentes niveles de iniciación y perfeccionamiento y novedades como los programas de madrugadores en El Plantío y actividades específicas de carácter terapéutico para la corrección de patologías de espalda.

En el marco de la gestión del Servicio de Deportes, Álvarez ha dado a conocer la resolución de las ayudas para abonos y escuelas deportivas de este año. En total, se han tramitado 259 solicitudes de exención de pago, de las que 75 han sido desestimadas por no cumplir requisitos como el nivel de renta, el empadronamiento o la ausencia de deudas locales.

El volumen de peticiones ha experimentado "un notable incremento" respecto al ejercicio anterior, cuando se registraron cerca de 200 solicitudes.

Respecto a los plazos de inscripción para las actividades de verano, el área de Deportes ha establecido un calendario diferenciado, con el objetivo de fomentar la participación de los usuarios habituales.

Así, las inscripciones para los abonados serán a partir de las 8.00 horas del 10 de marzo, mientras que para los nuevos abonados comenzará el 12 de marzo. Se va a limitar inicialmente la reserva a dos campamentos por persona para garantizar la equidad. Sin embargo, a partir del 7 de mayo, todas las plazas que queden disponibles se volverán a sacar del mercado sin restricciones.

Con respecto a las goteras del polideportivo de El Plantío, la concejala ha confirmado que el proyecto de reparación "ya está listo". La idea del equipo de gobierno que se ejecute a través de la modificación presupuestaria, cuando finalice la temporada deportiva para no interrumpir las competiciones de clubes como el Tizona o el San Pablo Burgos de balonmano.

El Consejo ha ratificado otras medidas de carácter social y laboral, entre las que destaca la aprobación de ayudas para tratamientos médicos no cubiertos por la Seguridad Social destinados a empleados municipales.