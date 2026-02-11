El servicio de Préstamo de Bicis del Ayuntamiento de León registró en 2025 un incremento del 31,5% de alquileres

Archivo - Una de las estaciones de préstamo de bicicletas de la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Préstamo de Bicicletas del Ayuntamiento de León continúa sumando usuarios y en 2025 experimentó un incremento de usuarios del 31,5 por ciento, hasta llegar a los 178.489 alquileres frente a los 122.290 de 2024.

La buena acogida de este sistema por parte de los usuarios ha hecho que el Ayuntamiento de León haya incrementado de forma progresiva el número de estaciones de préstamo en la ciudad desde su puesta en funcionamiento.

Además, en febrero del pasado año se implantaron también las estaciones de préstamo mixtas en las que se ofrece la oportunidad de tomar prestada una bici eléctrica, que también ha sido "un éxito". Del total de usuarios registrados el pasado año 13.619 préstamos correspondieron a bicis eléctricas, el 7,6 por ciento.

Por meses, octubre de 2025 fue el que más préstamos registró, con un total de 20.589, de lo cuales 1.242 correspondieron a ebikes. Por detrás se situaron los meses de septiembre, con 19.830 préstamos (1.206 ebikes), y junio, con 19.467 (2.053 ebikes).

En este momento la ciudad de León tiene 51 estaciones de préstamo de bicicletas, 10 de las cuales son mixtas y disponen de anclajes para bicicletas mecánicas y eléctricas. Además, hay disponibles 330 bicicletas mecánicas y 100 eléctricas, con sus respectivos anclajes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

MODALIDADES

Para disfrutar del servicio de préstamo de bicicletas hay disponibles diferentes modalidades de abonos, según las necesidades de los usuarios. Además del abono anual de 12 euros para los empadronados, hay otro de 40 euros para quienes no lo estén. Asimismo, disponen de otros tipos de abono como el mensual (19 euros), el semanal (7 euros) o el puntual (3,9 euros).

Si se quieren utilizar las bicis eléctricas, el precio de los abonos varía, de modo que los mensuales tienen un precio de 12 euros, los anuales de 45 euros y el anual para mayores de 60 años, también de 12 euros. El servicio también permite hacer abonos de corta duración con un precio de 3,9 euros la hora y de 7 euros a la semana.

El alquiler de una bici en la ciudad de León es una modalidad de transporte muy utilizada y también es una opción apta para los turistas que recorren los principales puntos turísticos de la ciudad disfrutando de un paseo sobre dos ruedas. El alquiler puede llevarse a cabo a través de la web https://www.alsa-nextbike.es/leon/es/ o descargando en el teléfono móvil la App Nextbike.