Los servicios de atención a los mayores copan 40.000 puestos de trabajo en CyL, el 10 por ciento del total nacional

PALENCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sociales de atención a los mayores suponen en Castilla y León casi 40.000 puestos de trabajo, algo más del 10 por ciento del total nacional, tal y como ha explicado el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, durante la segunda jornada del Congreso Internacional de Economía Plateada, que se está celebrando en Palencia.

En este sentido, Fernández Carriedo ha señalado que el 10,4 por ciento del total de empleos vinculados a la gestión de la dependencia en toda España están ubicados en Castilla y León y "eso supone también una atracción desde el punto de vista productivo, de la innovación y de la generación de oportunidades de talento".

Fernández Carriedo considera "oportuno" que se tenga "una visión de las personas mayores no solo desde el punto de vista de la calidad de los servicios" que presta la Junta sino desde "otra perspectiva que es la economía, la economía plateada... la contribución de los mayores a la creación de empleo, al funcionamiento de las empresas, o la aportación de la experiencia".

Y es cuando el consejero y portavoz de la Junta ha aseverado que "diez de todos los empleos vinculados a la gestión de la dependencia en toda España están ubicados" en Castilla y León.

Durante su intervención, el consejero ha recordado también que en el presupuesto regional presentado esta semana se contempla una dotación para personas mayores de 411 millones de euros, "con uno de los mayores incrementos de todas las partidas presupuestarias, con un aumento cercano al 35 por ciento del total", ha destacado.

El IV Congreso Internacional de Economía Plateada celebra este viernes su segunda y última jornada en Palencia con un programa que gira en torno a la salud y la prevención, los espacios amigables con las personas mayores, las finanzas y el talento sénior.

El encuentro reúne a expertos, profesionales, empresa, universidades e instituciones para analizar las oportunidades económicas y sociales derivadas del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, que pueden convertirse en un impulso para generar negocio, atraer inversiones y favorecer el desarrollo territorial.

La programación del Congreso, además de las charlas y mesas redondas, incluye la primera reunión preparatoria del Observatorio de Marketing y Comunicación de la Economía Plateada, así como un encuentro de entidades locales promovido por el Imserso sobre la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.