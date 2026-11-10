Servicios Sociales del Ayuntamiento cifra en 19 millones el nuevo contrato de centros cívicos de Burgos

BURGOS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha cifrado en 19 millones la adjudicación del nuevo contrato de los centros cívicos.

La propuesta recae en la empresa Arasti Barca para cuatro de los lotes, mientras que el restante será asumido por Sedena. El volumen económico de este contrato "se aproxima a los 19 millones de euros", tal y como ha informado la responsable del área, Mila del Campo.

Contempla una vigencia inicial de dos años más dos prorrogables, mientras que la previsión municipal apunta a que el nuevo servicio pueda entrar plenamente en funcionamiento el próximo 1 de enero.

Asimismo, el consejo ha repasado el calendario de adjudicaciones recientes y ha recordado que la Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada la gestión de las escuelas infantiles y el contrato de ayuda a la infancia, este último entrará en vigor el 1 de diciembre.

Además ha recordado la programación institucional impulsada con motivo del 20 de noviembre (Día Internacional de la Infancia) y del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer).

El organismo también ha acordado la concesión de ayudas a ocho proyectos de inclusión social y diversidad por un importe global de 50.000 euros. Por otra parte, ha regulado las bases de una nueva convocatoria dotada con 120.000 euros para la integración de personas con discapacidad,

En el apartado de inclusión, las entidades beneficiarias de las subvenciones son Fundación Odontología Solidaria, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación Fray Ponce de León, la Asociación La Rueda, Cáritas, Voluntadred, Espacio Seguro y la Asociación Hechos.

De forma paralela, el consejo ha avanzado en la tramitación presupuestaria con el visto bueno a 13 facturas, agrupadas en diez propuestas de reconocimientos extrajudiciales de crédito por un valor conjunto de 392.000 euros, vinculadas principalmente a los contratos de envejecimiento activo y de centros cívicos.