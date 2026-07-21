Siete provincias de CyL estarán en aviso amarillo este miércoles por temperaturas de hasta 37 grados

Avisos meteorológicos vigentes el día 22 de julio de 2026 en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete provincias de Castilla y León estarán este miércoles, 22 de julio, en aviso por temperaturas que podrán alcanzar hasta los 37 grados en algunas zonas de la Comunidad, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso amarillo (peligro bajo) estará en vigor entre las 13.00 y las 21.00 horas en todas las provincias salvo León y Palencia.

Durante la jornada podrán registrarse temperaturas que podrían llegar a 37 grados en la Meseta de Soria y hasta los 36 en la Meseta y el sur de Ávila y Salamanca y la Meseta de Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora.

El aviso contempla máximas de 35 grados en el Sistema Central en Ávila y Salamanca y 34 en la Ibérica de Burgos y Soria y el Sistema Central en esta última provincia y en la de Segovia.