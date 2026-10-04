Siete provincias de CyL estarán este domingo en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Dos personas con paraguas y chubasqueros pasen por la calle en un día de lluvias y tormentas. - JCYL

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid estarán este domingo, 4 de octubre, en aviso amarillo (riesgo) por lluvias y tormentas que pueden estar acompañadas de granizo y que pueden suponer una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso estará activo desde las 15.00 horas en las siete provincias y concluirá a las 22.00 en Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid, mientras en Segovia y Soria se extenderán hasta las 00.00 horas.

Esta alerta se enmarca en un aviso especial de chubascos y tormentas fuertes y persistentes que afecta al tercio norte y centro peninsular desde el pasado jueves, 1 de octubre.

En general, para este domingo se espera en Castilla y León cielo nuboso o cubierto, con robabilidad de brumas y bancos de nieblas vespertinos en zonas de montaña, así como lluvias y chubascos acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes y sin descartar granizo, desde la tarde.

Las temperaturas mínimas no presentarán cambios o sufrirán un ligero descenso, mientras las máximas tendrán ligeros cambios. El viento, por su parte, se prevé flojo con predominio del este y sureste y con intervalos de moderado.