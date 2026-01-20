Siete Restaurantes de Castilla y León logran nueve nominaciones a los premios Just Eat

Archivo - Ganadores de los Premios Just Eat de 2024. - JUST EAT - Archivo

VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete restaurantes de las provincias de Valladolid, Salamanca y Soria han logrado nueve nominaciones en las distintas categorías de los premios Just Eat, cuyos ganadores se decidirán mediante las votaciones de los usuarios de la 'app' de comida a domicilio hasta el 1 de febrero.

La plataforma de reparto a domicilio 'online' celebrará el próximo mes de marzo la undécima edición de los 'Premios Just Eat' y tras un análisis exhaustivo del rendimiento en la plataforma, la compañía ya ha seleccionado a los nominados de este año en 24 categorías diferentes.

Se otorgarán seis premios por región, nueve premios de las diferentes categoría y ocho premios especiales. Además, el cologón será el galardón al 'Mejor Restaurante de España'

De los ocho restaurantes nominados en Castilla y León hay dos que lo han logrado en dos categorías distintas. Se trata del 'Eh Voilà! Crêpstaurante Casual', situado en la calle Marqués del Duero de Valladolid, que está nominado como mejor restaurante de la zona norte y en la categoría Sin Gluten; y el Nuevo Teruel Smash Burgers de Soria, que figura en la categoría de la zona norte y en Mejor Restaurante en Tendencia.

En la categoría de la zona norte figura un tercer establecimiento de la comunidad, el Leonardo Fast Food, situado en la Calle Condes de Crespo Rascón de Salamanca.

En otras categorías están nominados 'Er Campero Malagueño' de Valladolid para Mejor restaurante de comida española; el Kanama Japanese Food, también de Valladolid --calle Conde de Ribadeo--, como Mejor restaurante asiático.

En la nueva categoría de 'Mejor restaurante de ciudad pequeña' se han incluido The last burger, en Golmayo (Soria), y Burguer and Tapas, ubicado en la calle Diego de Almagro de Salamanca.