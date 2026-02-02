Sigue en nivel rojo el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca)

Gráfico difundido por la CHD sobre las estaciones con avisos activos este lunes, 2 de febrero - @CHD_ES

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de que a las 09.00 horas de este lunes, 2 de febrero, hay activos doce avisos hidrológicos en la cuenca, entre ellos el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) que se mantiene en nivel rojo.

Los otros once tramos se encuentran en nivel amarillo, la mayor parte en la provincia de León con cinco tramos en total. Se trata del río Bernesga a su paso por Villamanín, por Cascantes y por la capital leonesa; el Omaña, en Las Omañas, y el Tuerto a la altura de Quintana del Castillo.

El resto de las estaciones con aviso amarillo corespoden al río Eresma a su paso por Segovia; el Mayas en Robledo-Mayas (Salamanca); el Negro en Santa Eulalia de Ríonegro y el Tera en Puebla de Sanabria, ambos en la provincia de Zamora, y el Ucieza en Villalcázar de Sirga (Palencia).

También está activado el nivel amarillo en el río Támega en Rabal, en la provincia de Ourense.