Siloé actuará el 28 de agosto en Medina del Campo (Valladolid) con entradas que salen a la venta este jueves

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo vallisoletano Siloé actuará el día 28 de agosto en Medina del Campo (Valladolid) dentro del ciclo 'Dando la Mota' en un concierto cuyas entradas salen a la venta este jueves, 15 de enero.

La formación presentará su 'Campo Grande Tour 2026' dentro de este ciclo de la Villa medinense, que se celebra en el entorno del Castillo de la Mota, donde se celebrarán sendos conciertos los días 28 y 29 de agosto. Siloé será el primero y el segundo concierto se dará a conocer en los próximos días y será única fecha en Castilla y León.

Siloé llegará a la explanada del Castillo de la Mota presentando su aclamado último trabajo Campo Grande en una gira "supone uno de los momentos más brillantes, expansivos y emocionantes de la trayectoria de la banda vallisoletana", han señalado fuentes de la promotora del evento.

Integrado por Fito Robles (voz y composición), Xavi Road (guitarra y producción) y Jaco Betanzos (batería), el trío ha creado un sonido inconfundible que fusiona folk y pop/rock, conquistando a una comunidad que supera el millón de oyentes en plataformas digitales.

Las entradas para el concierto de Siloé estarán disponibles el jueves 15 de enero a partir de las 12.00 horas a través de siloemusic.es y entradas.com con precios que oscilarán entre los 35 euros para la zona General a los 50 para Front Stage, a lo que hay que sumar gastos de gestión.

Una vez anunciado el segundo concierto del ciclo, se pondrá a la venta un bono para ambos días, han añadido los organizadores, que han precisado que quienes hayan adquirido entradas individuales para Siloé durante estos días podrán acogerse posteriormente a dicho bono.

'Dando la Mota' vuelve a consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano en Castilla y León en un ciclo que pretende unir patrimonio, cultura y música en directo en un enclave incomparable.