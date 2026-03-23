Siloé pregonará las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid

Captura del vídeo difundido por el Ayuntamiento de Valladolid para anunciar a los pregoneres de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, el grupo Siloé. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de música Siloé, capitaneada por el vallisoletano Fito Robles, será el encargado de pronunciar el pregón que desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid dará comienzo a las Ferias y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo el próximo 4 de septiembre.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha recibido en el Ayuntamiento a los tres integrantes de la banda 'Siloé', el vallisoletano Fito Robles, el tordesillano Xavi Road y el gallego Jaco Betanzos, a los que les ha preguntado su opinión sobre la plaza Mayor, vista desde el balcón del Consistorio.

Road ha reconocido que es la plaza "más bonita de España, que ha inspirado a muchas otras" mientras que Jaco Betanzos considera que es un "sitio histórico, precioso, donde se puede hacer historia", tras lo que el alcalde le ha propuesto a Fito Robles ser junto a sus dos compañeros ser los pregoneros de las fiestas y "llenar" la plaza Mayor.

Robles ha reconocido que es "un orgullo" ser los pregoneros y los tres han aceptado "el reto" tras lo que el vocal de Siloé ha invitado a todos los vallisoletanos a participar en este pregón porque, como ha aseverado, "toda Valladolid se convierte en pregonero" de las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo.