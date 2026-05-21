El Sindicato de Vivienda de Valladolid convoca una movilización el 30 de mayo frente a la crisis habitacional - SINDICATO DE VIVIVIENDA DE VALLADOLID

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza de La Libertad será el escenario el próximo día 30 de mayo de una movilización ciudadana convocada por el Sindicato de Vivienda de Valladolid, con el fin de denunciar de forma pública la emergencia habitacional y señalar los problemas estructurales que afectan directamente a la clase trabajadora en el ámbito local.

Desde la organización, a través de un comunicado recogido por Europa Press, alertan sobre la subida ininterrumpida de los precios del alquiler y de la compra en la ciudad. Según portavoces del sindicato, "la actual coyuntura obliga a los ciudadanos a destinar un porcentaje desproporcionado de sus salarios a la vivienda, lo que se traduce en una transferencia directa de rentas del trabajo hacia grandes tenedores, fondos de inversión y rentistas".

El sindicato también muestra su disconformidad con la gestión de las instituciones públicas. Consideran que las medidas adoptadas por los representantes políticos actuales resultan insuficientes y que, en la práctica, actúan para apuntalar el modelo de negocio inmobiliario en lugar de proteger el interés de la clase trabajadora.

Ante esta situación, el Sindicato de Vivienda de Valladolid llama a la organización colectiva y a la movilización de la ciudadanía para exigir un cambio de paradigma que garantice el derecho a una vivienda universal, gratuita.