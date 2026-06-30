Los sindicatos reclaman a la Junta cumplir los compromisos y avanzar en carrera profesional o la reclasificación

Reunión del consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, con los sindicatos con presencia en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad (CSIF, UGT, TISCYL y CCOO). - JCYL

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con presencia en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad -CSIF, UGT, TISCYL y CCOO- han reclamado al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que cumpla con los compromisos acordados la pasada legislatura y se aborde y avance en cuestiones como la carrera profesional, la reclasificación de personal en el marco de la negociación del convenio colectivo de personal laboral o la actualización de la Ley de Función Pública.

Así lo han expresado los representantes de las organizaciones sindicales tras una reunión con el titular de la Presidencia para abordar las cuestiones que pretenden desarrollarse en la recién iniciada legislatura.

En este contexto, el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, ha tendido la mano al consejero y ha abogado por ser "constructivos" en todo el calendario de negociación.

Sin embargo, ha señalado aspectos que para el sindicato "son imprescindibles y que ya llegan tarde" como la Ley de Función Pública, que ya está "más que obsoleta" y se tiene que abordar.

Asimismo, ha señalado la necesidad de negociar un nuevo convenio colectivo que incluya una reclasificación "real" para todos los trabajadores públicos laborales y ha recordado que además ya se ha desbloqueado la jubilación parcial de los empleados públicos.

Castro ha destacado la importancia de la carrera profesional y la creación del grupo IV, algo que ha asegurado que CSIF ha reivindicado ya desde hace "demasiado tiempo" o de la negociación de unos nuevos decretos de carrera tanto en el ámbito de Sanidad como en el de Administración General, que considera necesarios.

"Por supuesto la movilidad, el concurso abierto y permanente es necesario para todos los funcionarios, igual que los laborales ya lo tienen, y también la promoción interna que se ha de flexibilizar", ha añadido el representante de CSIF.

En este sentido, considera que los funcionarios públicos también deben tener posibilidad de ascenso, de "avanzar en su propio camino como empleados públicos", y cree que es un tema a abordar mediante la carrera profesional.

Por otra parte, en cuanto al plan estratégico de recursos humanos anunciado por el consejero, el máximo responsable de CSIF en la Comunidad ha incidido en que ya CSIF lo planteó hace dos años. "Es imprescindible para seguir atacando la temporalidad y reforzando las administraciones públicas que, a la postre, no es otra cosa que reforzar los servicios públicos que recibimos los castellanos y leoneses", ha agregado.

MEJORAS LABORALES Y SALARIALES

En definitiva, ha reivindicado la actitud constructiva, el inicio de la negociación del calendario de temas a abordar y ha reivindicado que los presupuestos que ya se están elaborando tengan un "reflejo directo" en las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos en Castilla y León.

Por su parte, el secretario general de UGT Función Pública de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha reivindicado que el consejero de la Presidencia, que no ha cambiado y cuenta con el mismo equipo, que "cumpla todos los compromisos firmados en la anterior legislatura que no se llegaron a cumplir".

Así, ha señalado el convenio colectivo, la reclasificación y "sobre todo" en dar una solución para el personal del operativo de prevención y extinción de incendios, que ya se están "viviendo" en un verano que "puede ser muy conflictivo" sin que se hayan arreglado los problemas que hubo el año pasado. "Seguimos en la misma situación que el año pasado se han pedido unos meses esenciales que esperamos que cojan carrerilla en esta solución", ha insistido.

Pérez ha reiterado que se mantienen las mismas reivindicaciones y lo "importante" a su juicio es cumplir lo que se ha firmado, es decir, el convenio, la reclasificación y cuestiones como el pago de los sábados en los hospitales del personal que no lo percibe, respecto a lo que ha criticado que unos cobren y otros no cuando es algo "firmado" y "negociado".

"Por lo tanto, como es el mismo equipo, lo primero, cumpla lo que tienes firmado y luego seguimos negociando y ampliando derechos y ampliando retribuciones a los empleados públicos", ha concluido.

En representación de TISCYL (que agrupa a CESM, USCAL y SAECyL), su coordinador general, José María Soto Esteban, ha incidido en que lo "fundamental" para la organización que representa es abordar la carrera profesional, "tanto del personal estatutario como del resto de los funcionarios y laborales y tanto de la Consejería de Educación como de la Administración General".

Soto ha apuntado que hay una "gran conflictividad" en los juzgados con el tema de carrera profesional que "se solucionaría con una negociación rápida" en la que se abordasen unos nuevos decretos y unas nuevas normas de llegar al grado IV de carrera y reordenar todo el sistema de carrera de todos los empleados públicos.

JUBILACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Asimismo, ha trasladado al consejero lo "imprescindible" que es abordar la jubilación parcial de todos los empleados públicos, laborales y funcionarios, algo para lo que ya se han dado pasos en otras administraciones con el fin de que "este derecho que tiene ahora mismo cualquier trabajador, excepto los empleados públicos, se ponga en marcha".

Además, ha reivindicado que el resto de empleados públicos que no son Sacyl tengan un servicio propio de prevención de riesgos laborales porque el resto no lo tienen y considera que deberían tenerlo, una reivindicación de "hace muchos años" que considera se tiene que poner en marcha en esta legislatura.

"El calendario que nos ha planteado y las medidas que nos ha planteado el consejero nos parecen bien, por supuesto desde esta organización vamos a estar abiertos al diálogo, y a que se pongan en marcha todas las medidas que entendemos que mejoran la función pública de Castilla y León", ha afirmado José María Soto, quien entiende que debe tenerse en cuenta lo que plantean para mejorar las condiciones de los funcionarios y laborales de Castilla y León.

Finalmente, Jesús García, del Área Pública de CCOO, ha reclamado que el consejero de la Presidencia, que "repite cargo y responsabilidad" en esta nueva legislatura, ejerza dicha "responsabilidad", algo que considera que no ha hecho en el anterior periodo de gobierno.

"Creemos que hay temas pendientes muy importantes, como es la reclasificación, tanto la sanitaria como también la que depende del convenio colectivo del personal laboral", ha explicado García, quien ha matizado que consideran que "a igual trabajo debe corresponder igual salario", algo que cree que "no se entiende demasiado bien en la Consejería".

Asimismo, ha pedido que se aborden las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral, "pero no a coste cero, como se abordaron las de personal funcionario", y ha abogado por "dignificar" el empleo público y, por tanto, los servicios públicos.

"En unos tiempos donde parece ser que el individualismo campa a sus anchas, los servicios públicos son de todos y refuerzan, vertebran la sociedad y ayudan a los más desfavorecidos", ha agregado Jesús García, quien ha asegurado que CCOO "tenderá la mano" al consejero, poro ha pedido que cambie su "actitud" respecto a la negociación colectiva dentro de la Consejería y de la Junta.