Sindicatos de vivienda de CyL lanzan una campaña contra su mercantilización y celebrarán actos en varias provincias

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y organizaciones de vivienda de Castilla y León han lanzado una campaña contra su mercantilización y celebrarán actos en varias provincias para su presentación en varias provincias.

En concreto, el Sindicato de Vivienda de Burgos, la Asamblea de Inquilinas de Salamanca, el Sindicato de Vivienda de Valladolid y Sindicatos de Inquilinas de Segovia y de Zamora lanzan la campaña 'Respondemos al negocio de la vivienda'.

Con esta iniciativa, estos colectivos buscan no solo visibilizar la crisis de acceso a la vivienda que afecta a la clase trabajadora en Castilla y León, sino también poner el foco en la "raíz profunda" que conduce a esta situación y que, a su juicio, responde a "que la vivienda sea concebida como una mercancía y no como un derecho".

En esta línea, consideran que el hecho de que se pueda "invertir, especular" con la vivienda es "una de las causas principales de la caída de las condiciones de vida de esa clase trabajadora", cuyos salarios se devalúan mientras el precio de la vivienda no hace más que subir por fenómenos como la "turistificación" y el "acaparamiento" de inmuebles.

"Y a esta realidad contribuyen todos los partidos institucionales en esta comunidad autónoma", han advertido las organizaciones en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, consideran que la única solución, "la desmercantilización", "jamás" llegará impulsada por las instituciones y creen que el "motor" y la herramienta fundamental para lograr este objetivo solo puede ser la organización independiente de los trabajadores en sus sindicatos y asambleas propios en cada territorio de Castilla y León.

Precisamente la campaña se dirige a impulsar esa organización y arranca esta semana con su lanzamiento en las redes sociales de cada colectivo implicado y al público en general.

PRESENTACIONES

A ello se sumarán actos en diferentes provincias, el primero de ellos este sábado, 17 de enero, a las 12.15 horas en la Plaza Mayor de Zamora, que además servirá como presentación pública del Sindicato de Inquilinas de Zamora. A la puesta en marcha del último se suma la del Sindicato de Inquilinas de Ávila, cuyo "mitin" inicial ocurrirá el próximo 30 de enero.

Los actos posteriores tendrán lugar en las siguientes fechas: el 24 de enero en Burgos, el 31 en Segovia, el 6 de febrero en Salamanca y el 14 de febrero de nuevo en Burgos, esta vez a modo de cierre de la campaña.

Salvo este último, han explicado las mismas fuentes, todos los eventos abordarán problemáticas concretas de la vivienda al nivel local de cada organización implicada como la pésima e interesada gestión de las subvenciones o de la vivienda pública, la turistificación, la vivienda vacía o el creciente desplazamiento de la clase trabajadora hacia los barrios más precarizados.

Pero, sobre todo, se hablará de propuestas para atajar la crisis del acceso a la vivienda en cada provincia a través de la organización de las inquilinas en Castilla y León, de la que esta campaña será un catalizador, han señalado las organizaciones. "Porque frente a los especuladores, respondemos al negocio de la vivienda", han concluido.